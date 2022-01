Quand les charpentiers régnaient sur la scène londonienne

Entre leurs albums A Kind Of Hush et Passage, les charpentiers pris le temps de visiter leur énorme base de fans britanniques et de jouer une semaine de spectacles au célèbre London Palladium. Les résultats ont été enregistrés pour un album qui est en quelque sorte un objet de collection pour les fans de Karen et Richard, car Live At The Palladium n’est sorti qu’au Royaume-Uni et au Japon, et est maintenant malheureusement supprimé. Le 8 janvier 1977, l’album fait ses débuts dans les charts britanniques.

Trois ans plus tôt, les Carpenters s’étaient produits au Festival Hall d’Osaka, une performance captée sur Live In Japan, une rareté encore plus grande dans leur catalogue puisqu’elle n’a été publiée dans ce pays qu’en 1975. Il n’y a jamais eu d’album live officiel de le duo émis aux États-Unis.

Live At The Palladium contenait un medley de 15 minutes de leurs tubes, dans un spectacle mettant en vedette leur groupe de premier plan, dont le guitariste Tony Peluso, qui était sur place pour reprendre son célèbre solo sur « Goodbye To Love ». En 2012, le journaliste Ian Tasker, qui était présent à l’une des émissions, s’en est souvenu dans le journal The Guardian.

Proche de la perfection

« Ce qu’ils ont servi était à peu près aussi proche de la perfection que la musique pop peut l’être », a-t-il écrit. « La voix de Karen Carpenter était sûrement l’une des meilleures de la musique pop, et sa voix chaleureuse et veloutée sans effort a été une révélation alors qu’elle et le groupe traversaient » Close To You « , « Only Yesterday » et « Rainy Days and Mondays ».

Le set et l’album comprenaient également un medley de George Gershwin mettant en vedette Karen à la batterie, comprenant « Strike Up The Band », « S’Wonderful » et « Fascinatin’ Rhythm ». Le « Concerto de Varsovie » de Richard Addinsell a été suivi d’une version de « From This Moment On » de Cole Porter.

L’album a fait ses débuts à son apogée n°28 au Royaume-Uni, mais c’est un disque dont les millions d’admirateurs se souviennent avec beaucoup d’affection. Le lecteur de uDiscover Music Geoff Ward a une raison particulière de le rappeler avec affection. « J’étais le chauffeur de Karen lors de cette tournée au Royaume-Uni qui comprenait le Palladium », nous a-t-il dit. « C’était une femme adorable. J’ai de beaux souvenirs d’elle et d’avoir emmené sa mère et son père au restaurant de mon patron.

Écoutez le meilleur des charpentiers sur Apple Music et Spotify.