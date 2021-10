Quand les charpentiers se sont affrontés avec le punk, sur « Passage »

CharpentiersL’ambitieux huitième album, Passage, a été victime de son propre timing : sorti en octobre 1977, alors que le monde devenait punk et que Carpenters produisait la plus somptueuse de la pop somptueuse. Passage comprenait trois singles à succès, « All You Get From Love Is A Love Song » (US No. 35), « Calling Occupants of Interplanetary Craft » (US No. 32) et « Sweet, Sweet Smile (US No. 44) . Cette dernière chanson, écrite par Juice Newton, a été reprise par la radio country et a figuré au palmarès country du Billboard au printemps 1978. Pourtant, bien que l’album n’ait atteint que le 49e rang, il est resté dans le palmarès américain pendant quatre mois et demi.

Écoutez Passage maintenant.

Passage comprend certaines des productions les plus ambitieuses des Carpenters de tous les temps, parmi lesquelles leur reprise de « Calling Occupants of Interplanetary Craft » du groupe canadien Klaatu. Le single est sorti fin septembre 1977 et a été enregistré sur la scène sonore A&M à Los Angeles, avec le Los Angeles Philharmonic Orchestra, qui, pour des raisons contractuelles, était appelé « Overbudget Philharmonic » dans les notes de pochette de Passage.

Les arrangements orchestraux pour « Calling Occupants » et l’autre numéro de « production » de l’album, « On The Balcony Of The Casa Rosada/Don’t Cry for Me Argentina », ont été signés par l’arrangeur et chef d’orchestre britannique Peter Knight, dont les crédits incluent Le blues moody‘ Jours du futur passés album. Selon Richard, « Don’t Cry for Me Argentina » nous a été « soumis par l’éditeur, et j’ai immédiatement senti que c’était parfait pour Karen, bien que maintenant je me sente différemment, car je pense que la chanson ne s’attarde pas assez longtemps dans un registre grave, une zone idéale pour la voix de Karen.

Passage était en quelque sorte une première pour les Carpenters en ce sens qu’il ne comprend aucune chanson écrite par Richard. « All You Get from Love Is A Love Song » a été écrit par Steve Eaton, tandis que le charmant « Two Sides », l’un des joyaux les moins connus du groupe, a été écrit par Scott E. Davis, mieux connu sous le nom de Mac Davis. Le morceau d’ouverture de l’album, « B’wana She No Home », est de la plume du chanteur de jazz culte Michael Franks, tandis que « Man Smart, Woman Smarter » est attribué à Norman Span, mieux connu sous le nom de chanteur de calypso des années 40 King Radio.

Outre Karen et Richard, l’album présente le guitariste régulier Tony Paluso (qui est également la voix du DJ sur « Calling Occupants »), ainsi que le bassiste Joe Osborn, Ray Parker Jr à la guitare – plus tard pour devenir célèbre avec Raydio – noté Le saxophoniste de Los Angeles et l’homme de session Tom Scott et Elvis Presleyle batteur de Ron Tutt.

Passage est entré dans les charts américains le 22 octobre 1977, mais même s’il n’a pas été aussi bien classé que prévu à la maison, il s’est classé n ° 12 au Royaume-Uni et n ° 7 au Japon, et reste un album très apprécié des fans. , dont la plupart n’ont jamais été intéressés par le punk, de toute façon…

