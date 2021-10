Quand les concerts reviendront-ils ? Pour beaucoup, ils ont déjà

Alors que les annulations et les reports se poursuivent dans le monde entier, les fans frustrés se demandent naturellement quand les concerts reviendront enfin. Mais de nombreux spectacles – même des spectacles en salle bondés – se déroulent comme prévu, selon que les groupes (et leurs fans) sont prêts à prendre le risque.

Il a été décrié comme un super-épandeur de COVID dangereux et un retour précipité aux événements en direct par les responsables de la santé de Chicago. Mais malgré les terribles avertissements concernant les lits d’hôpitaux surchargés et les vingt et quelques mourants, Lollapalooza s’est en grande partie déroulé sans accroc en août.

Deux semaines après le méga-festival, la commissaire du département de la santé publique de Chicago, le Dr Allison Arwady, a signalé pratiquement aucun nouveau cas de COVID. Sur environ 385 000 participants au festival de quatre jours, environ 200 avaient été testés positifs pour COVID-19. Cela a représenté environ 0,05 % des participants, et il n’était même pas clair si tous avaient été infectés lors du salon lui-même.

Arwady a noté que 90% des participants étaient vaccinés et qu’il n’y avait aucune preuve qu’un super-épandeur s’était produit. Arwady a également noté qu’aucune hospitalisation ou décès n’avait été lié au festival. « En fin de compte, nous n’avons rien vu qui nous ait surpris concernant cette épidémie de Lollapalooza », a relayé Arwady.

Bien sûr, cette évaluation a été contestée, en particulier par ceux qui pensaient qu’Arwady et d’autres responsables de Chicago – dont la maire Lori Lightfoot – faisaient état de faits liés aux infections. Mais malgré ce débat, il semblait que Lollapalooza était le premier de nombreux spectacles et festivals à enfin réapparaître en toute sécurité en Amérique.

Digital Music News a assisté à l’événement de retour COVID et a constaté qu’une grande majorité des participants étaient soit vaccinés, soit avaient la preuve d’un test COVID négatif. Les protocoles de pré-contrôle semblaient efficaces, malgré des images inconfortables de foules bondées et sans masque à l’intérieur. Les rapports de fausses cartes de vaccination COVID sont également apparus plus spéculatifs que réels.

En effet, il semblait que Lollapalooza avait établi un protocole de travail pour les futurs spectacles COVID-safe. Et, une réponse définitive sur le moment où les concerts reviendraient enfin.

Avance rapide jusqu’en octobre, et les annulations et les reports sont de retour.

La poussée de Delta est l’un des principaux coupables, les artistes repoussant les concerts jusqu’en 2022 ou retardant les annonces à grande échelle. Une mosaïque de protocoles et de réponses COVID dans divers États rend également la planification des tournées difficile. Mais malgré l’augmentation des niveaux de vaccination, les directeurs de concerts en direct, les directeurs d’artistes et les exploitants de salles ont noté que les incertitudes persistantes concernant le virus refroidissent les plans de tournée ambitieux. Les pertes massives liées aux annulations font de certaines tournées et festivals un investissement trop risqué.

Rien que la semaine dernière, Post Malone a annulé son très attendu Posty Fest au stade AT&T d’Arlington, au Texas, deux semaines seulement après l’avoir annoncé. « En raison de problèmes logistiques affectant la production du festival, Posty Fest est reporté à 2022 », a déclaré l’organisateur du festival Live Nation aux fans déçus. « Les remboursements seront disponibles au point de vente. Nous sommes impatients de faire de 2022 notre plus grande année à ce jour. Restez en sécurité tout le monde, à bientôt. »

La raison exacte pour laquelle Posty Fest a été annulée immédiatement après son annonce n’est pas claire, bien que les désaccords entre Live Nation et les responsables de l’État du Texas (et d’autres autorités locales) sur les protocoles COVID-19 aient pu être à blâmer. Ceux-ci pourraient inclure des désaccords sur des détails tels que les exigences de vaccination et de test COVID-19 pour toute personne présente, ainsi que des règles exigeant l’utilisation d’un masque pendant le concert lui-même.

Ailleurs, Zac Brown a annulé de nombreuses dates de son malheureux « Comeback Tour » après avoir été testé positif pour COVID « malgré ses précautions ».

« J’ai pris la décision très difficile de mettre en pause » The Comeback Tour « de Zac Brown Band », a déclaré Brown aux fans. «Je suis profondément déçu que cela se soit produit, car les tournées sont notre vie et jouer en direct pour nos fans est la meilleure partie de notre travail. En fin de compte, je veux prendre toutes les précautions pour faire passer la santé et la sécurité de nos fans et de notre équipe en premier. »

Ce ne sont là que quelques-unes des annulations récentes qui se produisent dans la musique live. Mais pour ceux qui ont hâte de se replonger dans les spectacles et qui se demandent quand les concerts reviendront, il y a en fait de nombreuses tournées. Et encore plus de spectacles ponctuels. Tout dépend si un groupe veut prendre le risque et si ses fans sont des participants volontaires. Préparez-vous simplement à certains inconvénients liés au COVID.

Après que Nicole Haiimpoor de DMN ait bravé les eaux à Lollapalooza, j’ai décidé d’assister à un concert de heavy metal en salle à Ventura, en Californie, ce week-end (Ventura est à environ une heure de Los Angeles, la circulation est autorisée). Présenté par la Black Label Society de Zakk Wylde, le spectacle mettait également en vedette le groupe de metal new-yorkais Prong et les légendes du death metal Obituary. C’est vrai: une délicieuse soirée de métal extrêmement lourd pour une foule inconditionnelle, qui semblait tous heureuse de faire face aux retards et aux inconvénients liés à COVID.

Quels étaient donc ces inconvénients ? Franchement, l’ensemble de l’événement a été largement réussi malgré de nombreux protocoles liés à COVID – et a offert une bonne idée de ce à quoi les fans devraient s’attendre des concerts typiques de l’ère COVID.

Pour commencer, une longue file d’attente obscène serpentait autour du pâté de maisons devant le théâtre Majestic Ventura, alors même que le premier groupe d’ouverture (Prong) commençait son set. C’était nul pour Prong: le groupe a été contraint de commencer son émission alors que les fans étaient en retard à l’extérieur. Au-delà de la recherche typique d’armes, d’alcool et d’autres articles illégaux, les participants devaient également produire soit une carte de vaccination, soit une preuve d’un test négatif, ce qui a naturellement retardé les choses. Certains ont même reçu des tests sur place avant d’entrer (voir ci-dessous).

Et dans COVID-land, il y a toujours un détail embêtant à oublier.

Quant à moi, j’ai oublié ma carte de vaccination à l’hôtel, pensant à tort l’avoir fourrée dans mon portefeuille. Ma femme a gardé ma place dans la file pendant que je me précipitais vers l’hôtel, attrapais la carte et revenais. Pourtant, 45 minutes plus tard, j’ai constaté que la ligne n’avait avancé que d’environ un demi-bloc.

Mais personne ne semblait s’en soucier. Nous avons entamé une conversation avec le gars à côté de nous, un aficionado de death metal qui était également ceinture noire 2e degré en karaté. Il s’avère qu’il a également oublié sa carte de vaccin, bien que le lieu lui ait proposé de lui faire passer un test COVID sur place. Ainsi, en plus des options A (présenter votre carte de vaccination) et B (montrer la preuve d’un test négatif), il y avait aussi une option C (le test COVID instantané).

Le Majestic était bien préparé et j’ai eu la nette impression que les lieux adoptent simplement une «nouvelle normalité» pour que les choses fonctionnent. Alors que les méga-tours dans les stades et les festivals comme Posty Fest semblent trop risqués, les spectacles plus petits et sous le radar avec des fans inconditionnels semblent avoir tous les ingrédients pour revenir.

Cela inclut également les concerts en plein air avec des foules plus importantes. De retour à Chicago, quelques semaines après Lollapalooza, j’ai assisté à un festival de jazz bondé de Chicago au Millennium Park. Il n’y avait même pas de contrôle COVID à la porte malgré une foule immense. Et cela s’ajoute aux nombreux concerts en extérieur que j’ai appréciés ou sur lesquels j’ai simplement trébuché.

D’autres reviennent également. De retour chez DMN, nous recevons chaque jour des annonces de tournée dans notre boîte de réception. Dans le cas d’événements comme Posty Fest, ces annonces sont des reports ou des annulations. Mais la plupart du temps, ce ne sont que des annonces directes, toutes les personnes impliquées croisant simplement les doigts et mettant les voiles.

De retour au Majestic Ventura Theatre, la tournée ‘Doom Trooping Over North America’ était au début d’une longue tournée à travers les États-Unis.

Après avoir terminé leur premier concert à Sacramento, la tournée comptait au moins 35 autres spectacles sur l’itinéraire. C’est un pari, même s’il est clair que ces groupes sont prêts à faire. La décision a également été probablement influencée par les fans inconditionnels des groupes, dont beaucoup sont sans aucun doute prêts à braver les incertitudes de COVID. En fait, je suis tombé sur quelques fans qui suivaient Obituary en tournée.

Pour le bon groupe avec les bons fans, l’heure du retour des concerts est maintenant.

En effet, le reste du concert au Majestic Ventura Theatre s’est déroulé comme avant COVID – et a offert beaucoup d’espoir que les concerts reviendront enfin en force.

Les bars distribuaient des Pabsts à 10 $ et des boissons mélangées à 15 $, tandis que les tables de merchandising étaient entièrement équipées et vendaient des t-shirts à 35 $ aux fans. Comme au bon vieux temps! À l’intérieur, certains fans portaient des masques, tandis que beaucoup d’autres n’en portaient pas. Peut-être que certains sont simplement restés à l’écart – le théâtre d’une capacité de 1 200 places a attiré environ 1 000 participants. Bien que les fans présents semblaient détendus et agréablement sous influence – et franchement, soulagés d’être de retour dans leur scène préférée.

Un conseil de pro que je proposerais à ceux qui se remettent d’événements en direct : si vous pensez qu’un spectacle ne sera pas complet, il est probablement prudent de retarder votre achat aussi longtemps que possible. De cette façon, vous n’avez pas à vous soucier des remboursements ou des reports s’ils se produisent. Et sur ce terrain bouleversé, les annulations comme les reports sont malheureusement une réalité pour les concerts live en 2021 (et potentiellement au-delà).