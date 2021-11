Quand les départements se battent, est-ce plus une question de personnes ou de travail ?

Si les désaccords interministériels ne font pas partie de votre quotidien, vous pouvez sauter la lecture de cet article. Mais j’entends fréquemment parler de ces situations, et deux cas de ce genre de différend sont arrivés tout récemment. Un de mes clients a eu un problème avec un département qui qualifiait un autre département de paresseux et d’irresponsable. Dans l’entreprise d’un autre client, deux départements échangent des accusations sur le département qui gâche plus de travail et qui devrait être blâmé pour les problèmes des clients.

Les conflits interfonctionnels sont si fréquents qu’il est utile d’avoir une approche standard pour évaluer la situation. Il est important d’identifier si les choses vont mal parce que les gens se traitent mal les uns les autres, ou si certaines personnes ne sont simplement pas compétentes dans la façon dont elles présentent les vrais problèmes structurels qu’elles rencontrent avec d’autres groupes. Voici une méthode pour le découvrir.

Commencez à partir de la perspective la plus large

En dézoomant suffisamment, vous pouvez voir une situation sous différents angles et avoir des idées sur ce qu’il faut faire. Je suggère de reformuler la mission ou les principes de l’organisation et de partir du point de vue de l’entreprise plutôt que du point de vue des personnes. Vous pouvez être plus neutre et rigoureux en travaillant dans cette direction avant de passer à la façon dont les gens devraient se comporter ou à ce que vous attendez d’eux.

Essayez ces questions de base comme un aperçu rapide de ce que l’organisation doit accomplir pour réussir : comment ces exigences se traduisent-elles en ce qui doit être fait, et qui est le mieux placé, en fonction du rôle ou des compétences, pour faire quoi ?

Répondre à ces questions vous aidera créer un contexte pour mener une analyse plus approfondie des processus de travail et des attentes qu’ils créent pour chaque département. Commencez l’évaluation au sein de chaque service individuel, plutôt que dans une vue d’ensemble interfonctionnelle, car il est étonnamment courant que les employés d’un même service aient des attentes différentes ou gèrent les tâches de différentes manières.

Trouvez les vraies exceptions et renforcez les opérations normales

Cela vaut la peine de prendre le temps d’identifier les incohérences et de les clarifier avant d’interagir avec l’autre service. Sinon, les gens peuvent se sentir tellement confus ou frustrés par les variations et les divergences d’approche qu’ils peuvent perdre confiance en certaines personnes, décider que tout le service ne sait pas ce qu’il fait et développer un sentiment général de méfiance et de dédain. Vous pouvez vous retrouver avec une situation où les gens du département A pensent que le département B n’a pas les choses au clair et deviennent rancuniers : « Pourquoi se plaignent-ils toujours de la façon dont nous faisons les choses ? Ils devraient d’abord nettoyer leur propre maison.

Recherchez attentivement les différences entre les opérations standard et le traitement des exceptions. Si un service traite des exceptions plus de 20 % du temps environ, déterminez ce qui rend le travail si incohérent. Peut-être que les procédures ont été construites autour d’anciens facteurs qui ne sont plus pertinents, de sorte qu’ils ne sont généralement pas suivis ; ou peut-être que les processus n’ont pas encore été adaptés aux nouvelles réalités du marché ou techniques. Observez vos personnes les plus efficaces et voyez si leurs approches ou méthodes peuvent être adaptées afin que d’autres personnes puissent être formées pour les utiliser.

Des divergences de procédure apparaissent souvent lorsqu’un groupe s’assoit et discute de la façon dont il fait les choses et que quelqu’un se porte volontaire pour dire qu’il ne fait pas quelque chose comme les autres le font. Si cela se produit, examinez leur raisonnement. Peut-être ont-ils trouvé un raccourci utile, ou leur client a-t-il un besoin spécial auquel il n’a pas répondu. Peut-être n’ont-ils jamais appris à le faire comme tout le monde le fait. Ou, dans certains cas, ils se trompent purement et simplement. Les exceptions appropriées entrent généralement dans quelques catégories principales qui doivent être bien comprises par tout le monde dans le département.

Se réunir et comparer des notes

Après avoir effectué le travail de nettoyage pour rendre vos propres processus cohérents, fiables et explicables, la prochaine étape productive consiste à rencontrer l’autre service qui, si possible, aurait dû subir le même examen préparatoire.

Lorsque les deux groupes se rencontrent et partagent comment ils font les choses – et pourquoi – vous pouvez découvrir des situations où une procédure commune qui semble simple et simple pour un département pourrait vraiment être perturbatrice ou déroutante pour un autre. Si tel est le cas, vous pourriez avoir besoin de plusieurs étapes de discussion facilitée pour déterminer la manière collectivement optimale ou pour planifier une série d’expériences pour identifier le meilleur compromis.

Une fois qu’une approche ou une méthode particulière a été vérifiée par les deux départements, elle fait partie de la référence. Lorsque vous avez un accord et un engagement envers une direction formelle ou des expériences mutuelles, les groupes peuvent se réunir à nouveau à un intervalle approprié pour déterminer si les choses fonctionnent vraiment mieux.

Résoudre tout ce qui vient à la lumière

Lorsque nous avons effectué ces examens dans les entreprises de mes clients, nous avons découvert des problèmes difficiles. Dans le second cas, où deux départements accusaient chacun l’autre de gâcher davantage, la source était un désir profond d’accommoder les clients d’une manière qui créait trop d’exceptions ; au fil du temps, certains d’entre eux ont été standardisés ou des alternatives ont été développées. Mais dans le premier cas, où un ministère percevait l’autre comme paresseux et irresponsable, il y avait très peu de problèmes de procédure. Malheureusement, une certaine animosité personnelle s’était développée au fil du temps et devait être traitée par le biais d’un encadrement et de conseils aux individus sur les comportements acceptables.

Dans les deux cas, cependant, nous ne pouvions pas démêler les causes sous-jacentes des rancunes tant que le travail lui-même n’avait pas été analysé et adapté à l’objectif organisationnel plus large. Si vous êtes au courant de batailles rangées dans votre entreprise, revenez à la nature et à l’importance du travail pour bien comprendre ce qui se passe réellement.

Auteur : Liz Kislik

Suivez @lizkislik

Pendant plus de 25 ans en tant que présidente de Liz Kislik Associates, un cabinet de conseil en gestion de renommée nationale, Liz Kislik s’est concentrée sur l’amélioration des résultats commerciaux de ses clients, tels qu’American Express, Orvis, The Girl Scouts, Guthy-Renker, Staples et Highlights for Enfants.

Dans sa pratique, Liz évalue et anime des équipes et… Voir le profil complet ›