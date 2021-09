Quand les Emmys deviennent les Streamys ⋆ 10z viral

Bienvenue dans le Q&A avec le critique de télévision – également connu de certains fans de télévision comme leur « thérapeute de la télévision » – Matt Roush, qui essaiera de répondre à tout ce que vous aimez, détestez, êtes confus ou frustré ou ravi dans le vaste paysage télévisé d’aujourd’hui. (Nous savons que la musique de fond est trop forte, mais il y a toujours des sous-titres codés.)

Une mise en garde : il s'agit d'une zone sans spoiler, nous n'aborderons donc pas les intrigues à venir ici à moins que ce ne soit déjà de notoriété publique.

Les Emmys opèrent sur un terrain de jeu inégal

Commenter: [Responding to the Emmys review about streaming scoring a hat track in drama, comedy and limited series] Nous avons besoin de deux remises de prix. Il semble que nous ayons trop d’émissions dans deux formats relativement distincts pour qu’une seule remise de prix puisse être gérée équitablement. Je suis un baby-boom de la queue, donc je me souviens encore de l’époque où nous n’avions que les trois principaux réseaux. J’ai utilisé une antenne sur le toit. Puis vint le câble. Et des chaînes premium. Vous deviez payer un supplément pour ceux-ci, donc si une émission comme Les Sopranos remportait un prix, vous ne l’auriez peut-être pas vu si vous aviez juste un forfait de câble de base. Et maintenant, nous avons des services de streaming. Ils coûtent plus cher aussi. Les réseaux ont des limitations sur la peau et la langue que les services de câble et de streaming premium n’ont pas. Je me souviens avoir regardé Designated Survivor, récemment récupéré par Netflix, et entendu Kal Penn lâcher une bombe F dans les 2 premières minutes. Nous ne sommes plus en réseau, Toto. Je ne dis pas que c’était gratuit. Juste un exemple de la façon dont l’histoire peut être racontée différemment lorsque les barrières sont supprimées. Et qui va regarder une remise de prix s’il n’a pas vu plus de la moitié des spectacles ? Alors laissez les réseaux avoir leurs Emmys. Qu’il y ait des Streaming Emmys. Qu’il y ait des Streamys ! -Steve G

Matt Rouss : C’est un sentiment populaire, dont j’ai tendance à discuter chaque année au moment des nominations. Mais avec les Emmys ayant finalement atteint le point où les streamers ont remporté les trois premiers prix (The Crown pour le drame, Ted Lasso pour la comédie, The Queen’s Gambit pour les séries limitées), il semble inévitable que nous en reparlions. Au lieu de séparer les streamers, la voie la plus probable serait de trouver un moyen d’être plus inclusif des diffuseurs, et la TV Academy devrait créer de nouvelles catégories à cette fin. Je doute sérieusement que nous verrons cela de sitôt, mais lorsque même le meilleur de la télévision diffusée (un sous-ensemble petit mais digne) n’a aucune chance d’être reconnu aux Emmys, ce jour peut éventuellement arriver.

Les Emmys sont déjà assez gonflés, donc la logistique de donner à chacun son dû serait un cauchemar. Mais pour que les streamers ne concurrencent que les streamers, idem pour le câble premium et ce qui est maintenant considéré comme la table des enfants négligée de la télévision en réseau diminuerait finalement la valeur de l’Emmy Award. Cette année, j’étais le plus excité lorsque Mare of Easttown de HBO a fait une performance étonnamment bonne contre The Queen’s Gambit, et les victoires d’écriture et de réalisation de Hacks ont empêché Ted Lasso du balayage comique que la plupart attendaient. Ce ne sont pas des séries obscures, et bien que l’univers du streaming puisse être écrasant (et pour certains, d’un coût prohibitif), c’est la direction que prend l’industrie. Les Emmys sont déjà là.

Pas d’Aloha pour NCIS Hawai’i

Commenter: Appelez-moi un vieux grincheux, mais je n’ai pas l’intention de regarder NCIS : Hawai’i. Bien que j’apprécie d’avoir le premier rôle féminin dans la franchise, ce n’est tout simplement pas suffisant pour contrer mon ressentiment selon lequel NCIS: New Orleans a été abandonné en faveur de ce que vous appelez vous-même «ce spin-off de routine». Tout le monde et le chien de leur frère lancent des trucs tournés à Hawaï: parfois en fait à Hawai’i, parfois sur d’autres îles. (En fait, l’une des principales raisons pour lesquelles j’aime Fantasy Island est que son paradis tropical est entièrement filmé non pas à Hawaï mais à Porto Rico.) Accordé NCIS: La Nouvelle-Orléans a peut-être été plus coûteuse à produire, mais la même saveur unique était là comme dans des émissions comme Treme et, à de rares occasions sur place, True Blood. C’était vraiment unique. Bien sûr, je sais que je ne fais partie d’aucune des données démographiques les plus prisées par les annonceurs lorsqu’ils envisagent les appâts à jeter pour attraper le véritable « produit » des émissions de télévision, qui consiste à payer les clients pour ce qu’ils sont. vendre, donc je suis bien conscient que personne ne se soucie vraiment que je ne regarde pas. Mais ça m’intéresse. — Lucki W, Chicago

Matt Rouss : Le fait que vous vous souciez est plus qu’une raison suffisante pour partager cela, et je suis sûr que vous savez que vous n’êtes pas seul. Je suis indifférent à la plupart des retombées, en particulier dans le genre procédural, estimant qu’elles contribuent à la perception des réseaux de diffusion comme des déserts créatifs, mais je comprends l’attachement des fans à leur égard, surtout lorsque le cadre les distingue. Et bien que j’aie adoré visiter Hawaï pour la première fois plus tôt cette année (pas la grande île, cependant), je suis d’accord pour dire que c’est exagéré, surtout sur CBS.

Une ancre disparue

Question: Qu’est-il arrivé à Anthony Mason sur CBS Mornings ? Je pensais qu’il était un co-hôte informé et intelligent. — Richard C

Matt Rouss : Aucun argument ici. Il est un acte de classe, et CBS News est d’accord. Il s’agit d’un exemple d’une division de l’information reconnaissant qu’un atout comme Anthony Mason peut être mieux adapté à autre chose qu’une chaise d’ancrage tôt le matin. Lorsqu’ils ont décidé de réorganiser, de déplacer et de renommer l’émission du matin, ils ont également lancé l’appel intelligent de libérer Mason pour qu’il devienne un journaliste culturel principal qui sera vu à travers le spectre des programmes, sur CBS Mornings sans aucun doute mais aussi certainement sur CBS Sunday. Matin, où il n’est pas étranger. Je vois cela comme une victoire, même si je suis sûr que ses fans vont manquer de le voir tous les jours.

Le joyau caché d’une étoile déchue

Question: Veuillez répondre à une question à laquelle aucun d’entre nous ne peut trouver de réponse. Il y a plusieurs saisons, SundanceTV a diffusé une série continue sur deux meilleurs amis revenus d’Irak dans leur ville natale du sud profond. Dans la première saison, Christina Hendricks de Mad Men était la petite amie. Ces gars-là continuent à résoudre des meurtres, etc. Je pensais que l’un des gars était Michael K. Williams, qui est décédé récemment, mais cette émission n’est jamais répertoriée dans aucune nécrologie. Le spectacle s’appelait ??? et ??? — Beth C, Rancho Palos Verdes, Californie

Matt Rouss : Vous pensez à Hap et Leonard, une série formidable diffusée sur SundanceTV pendant trois saisons de 2016 à 2018. Michael K. Williams était Leonard de James Purefoy’s Hap, et c’étaient des vétérans du Vietnam au Texas qui n’arrêtaient pas de se laisser entraîner dans des mésaventures baroques et violentes, bien que la série soit fortement teintée d’humour noir. Cette série mérite d’être mieux connue – heureusement, les trois saisons (six épisodes chacune) sont diffusées sur Netflix – et si elle a été négligée dans de nombreuses appréciations de la vie et de la carrière trop courtes de Williams, c’est parce que son travail sur HBO était tellement plus visible, et c’est là qu’il a créé ses rôles les plus mémorables sur The Wire, Boardwalk Empire et Lovecraft Country.

Un accord brut

Commenter: Je n’ai lu aucun commentaire sur le grand mouvement de Let’s Make A Deal, mais “mon” opinion est que c’est SUCCANT ! Ma mère a regardé cette émission religieusement toute sa vie jusqu’à la fin et j’ai regardé aussi longtemps que je me souvienne et j’ai maintenant 70 ans. C’était une excellente émission « matinale ». Je prenais mon café et c’est ainsi que je commençais ma journée. Après cela, je me fichais de la suite. POURQUOI RÉPARER ce qui n’est pas cassé ??? Drew Barrymore doit avoir des problèmes de notation, je suppose. Quelle est la raison??? DOMMAGE! Ce mouvement est horrible. Maintenant, je commence ma journée à faire du travail autour de la maison pendant cette heure. Cette heure 9:00 ne m’oblige même pas à allumer ma télé ! Alors bonne chance à Let’s Make A Deal car comme on dit, “Je m’en vais!” Je ne regarderai PAS l’après-midi. J’espère que ce mouvement pourri en valait la peine. Ils ont perdu un fan de longue date ! — Suzy D, Palos Hills, Illinois

Matt Rouss : Et c’est ce qui se passe lorsque vous dérangez la routine télévisée de quelqu’un pendant la journée. Pour mémoire, ce n’est pas le cas sur tous les marchés – le talk-show syndiqué de Drew est diffusé l’après-midi ainsi que le matin, selon l’emplacement – et ces mouvements sont à la discrétion de la filiale locale, qui est où Suzy devrait diriger sa colère. (Là où j’habite, Drew est diffusé à 9 h 00 HE, une heure très compétitive pour la télévision parlée, immédiatement suivi de Let’s Make a Deal et The Price Is Right, ce qui, du point de vue de la programmation, est logique pour les jeux télévisés à haute énergie à diffuser dans un bloc de deux heures.)

Appâts cliquables encourageants

Commenter: Dans la section Cheers & Jeers de TV Guide Magazine, je ne suis absolument pas d’accord avec Jeers to Clickbait de Damian Holbrook ! Le “gain” de ce thriller Netflix était qu’il s’agissait de l’une des émissions policières américaines les plus fascinantes que j’ai vues depuis très longtemps – mon mari et moi avions hâte de regarder les prochains épisodes, et la fin était époustouflante ! C’est toujours un spectacle fortement recommandé par presque tout le monde que nous connaissons. (Le mot s’est répandu très vite !) Il avait la qualité des émissions policières fines qui sont diffusées sur Masterpiece, Acorn et BritBox !! — Patricia B

Matt Rouss : M’étant retrouvé dans de nombreuses situations de « d’accord pour être en désaccord » au cours de mes années en tant que critique de télévision, je soulignerai simplement que sur le compteur Rotten Tomatoes, le score moyen audience/utilisateur (65%) est considérablement plus élevé que la moyenne des critiques. (54%), cela correspond donc aux critiques mitigées que j’ai vues, y compris Damian’s Jeer. (Je suis la Suisse sur celui-ci, car Clickbait tombe dans cet abîme sans cesse croissant d’émissions pour lesquelles je n’ai pas encore trouvé le temps au milieu de la surabondance de streaming.)

C'est tout pour le moment.

