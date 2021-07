Quand les enfants flop, les parents deviennent des réfs NBA

Il y a quelques semaines, Owen, mon enfant de 8 ans, traversait le salon. Stella, ma fille de 5 ans, a tendu la jambe pour lui faire trébucher. Ce n’était pas vraiment subtil. Owen a vu la jambe tendue. Il aurait pu l’enjamber.

Mais dans les éternelles séries éliminatoires de la grande fraternité, Owen a essayé une tactique différente. Il se jeta dans la jambe de Stella. Il agita les bras. Il s’est effondré sur le sol. Owen a terminé la représentation allongé sur le dos et portant l’expression indignée de quelqu’un qui a été lésé. En d’autres termes, il a fait un flop.

Dernièrement, je me suis moins senti comme papa qu’un arbitre de la NBA qui se fait travailler par Jae Crowder ou PJ Tucker. Une autre fois, Owen était assis sur une chaise et regardait la télévision. Stella se faufila derrière lui. Maintenant, je n’ai pas vu ce que Stella a fait. Les parents peuvent être comme James Capers dans le quatrième match de la finale. Je suppose qu’Owen a eu une légère pincée ou peut-être un coup d’amour – une faute courante dans la maison Curtis.

Owen l’a vendu en sautant de la chaise, en titubant à travers la pièce et en atterrissant face contre terre sur le canapé à côté de moi.

“Qu’est-il arrivé?” J’ai demandé.

“Elle m’a poussé”, a déclaré Owen, arborant la même expression indignée. Il voulait que j’évalue un flagrant 1.

Depuis lors, l’intérêt d’Owen pour l’art du flop n’a fait que grandir. Il s’effondre avec les membres écartés et les yeux implorants et un grand flair comique. Lorsque les enfants se lancent dans le basket-ball des jeunes, les parents pensent qu’ils imitent la NBA, ou peut-être l’Euro 2020. Mais Owen n’a pas beaucoup regardé le basket-ball ou le football. Ce qu’il fait suggère une idée intéressante. Le flop est un rite d’enfant. Cela ressemble à la version NBA et se produit pour les mêmes raisons.

J’ai appelé le Dr Sally B. Hunter, qui enseigne les études sur l’enfance et la famille à l’Université du Tennessee, et j’ai expliqué les similitudes entre ce que je voyais dans la NBA et ce que je voyais à la maison.

“C’est définitivement la même chose”, a déclaré Hunter.

« Mon enfant s’effondre », dis-je.

“Oui,” dit-elle. “Ils le sont totalement.”

À propos d’Owen: Il a un haut en vadrouille et affiche le genre de sourire de préadolescent qui ne peut être formé que par deux nouvelles dents de devant. « Hum, excusez-moi », aime à dire Owen. C’est un signal qu’il aimerait insérer un fait sur la biologie des vertébrés ou la succession présidentielle dans une conversation que ma femme et moi avons sur les couleurs de peinture. Owen adore les livres Dog Man et The Mandalorian. Jusqu’à ce qu’il commence à s’effondrer, il a accueilli la plupart des provocations de Stella avec un détachement de maître Jedi.

“Détaché” n’est pas un mot que j’utiliserais pour décrire Stella. Elle est fiancée, furieusement. Ses coudes pompent comme un personnage de dessin animé quand elle court. Elle a un sourire espiègle et, comme un bon comédien, s’assure que nous pouvons voir qu’elle le porte.

Ma femme et moi sommes tous les deux des enfants uniques. Donc, regarder un frère et une sœur nouer une relation est assez étrange. Parfois, Owen et Stella unissent leurs forces pour un moment de gentillesse tout droit sorti des dernières pages rédemptrices d’un livre de Berenstain Bears. Plus souvent, ils se disputent.

La semaine dernière, Owen a rapporté : « Stella a dit : ‘Owen est horrible.’ »

— J’ai dit har-able, le corrigea Stella.

« Elle l’a dit ! Owen a insisté.

“Cela ne compte pas”, a déclaré Stella. Ma femme et moi avons dit “jouer” après celui-là.

Alors que je commençais à écrire cette chronique, j’ai entendu Owen dire qu’il allait bannir Stella du Conseil du Lézard, quoi qu’il en soit. Il a utilisé le mot « destituer ».

Le flop kid est une excroissance naturelle de ce genre de relation fraternelle. « C’est adapté au développement des enfants », a déclaré Hunter. Une façon de le comprendre est de regarder les travaux du regretté psychologue suisse Jean Piaget, un vrai gars du panthéon dans l’étude du développement de l’enfant. Piaget a soutenu que les jeunes enfants comprennent la punition en termes de rétribution.

Dis que tu as 8 ans. Ta sœur te tape dans le bras. Une façon de demander des représailles est de riposter. Une autre façon est de plonger devant vos parents, vos arbitres personnels, pour vous assurer que votre sœur soit punie.

“Votre enfant de 8 ans va être très soumis à des règles”, a déclaré le Dr Yann Poncin du Yale Child Study Center. “Les règles sont d’une certaine manière et vous suivez les règles.”

Le flop est une annonce physique indiquant que les règles ont été enfreintes, une variation des cris habituels de « Mo-mmy ! » et « Papa ! » La jambe tendue de Stella peut avoir été un acte de pré-crime. Ce genre de distinction importe à peine aux enfants. Quand Stella attaque son frère, elle aime dire “Il le mérite”. Ce qu’elle semble dire, c’est: “Il le mérite pour l’acte déraisonnable d’être mon grand frère.”

Le Dr Oscar Gerdner, collègue de Poncin à Yale, a noté que le kid flop est également un moyen d’attirer «l’attention des soignants». Les enfants (et leurs parents) font beaucoup de choses pour attirer l’attention. « L’assurance que vous obtenez d’un parent renforce vraiment les enfants, ce qui signifie que cela les incite vraiment à adopter ce comportement », a déclaré Gerdner.

Le kid flop est un moment de perte pour un parent. Si vous faites remarquer qu’un flop viole toutes les lois connues de la physique, l’enfant attire l’attention. Parfois, le gamin sourit, comme un joueur de la NBA qui savait qu’il n’allait pas tirer cette accusation. L’enfant a gagné, quel que soit l’appel.

Ce qui est fascinant, c’est à quel point le kid flop ressemble à la version NBA. Disons que Stella pince Owen très fort. Owen hurle et se frotte le bras. Si Stella distribue un briquet, il le mérite, Owen a la même réaction.

Je ne peux pas lire dans ses pensées. Mais il semble qu’il essaie de déterminer le moins de contacts qui obtiendront un appel. Comme Poncin l’a noté, “De toute façon, c’est deux coups.”

En mai, Chris Paul s’est plaint d’avoir perdu 11 matchs consécutifs en séries éliminatoires dirigés par Scott Foster. Les enfants découvrent également les différences entre les arbitres. Comme Hunter me l’a dit : « Ils me diront : ‘Est-ce que ça marche avec différents adultes ? Oh, j’ai essayé ça sur papa et ça a causé des ennuis à ma sœur hier soir. Laisse-moi l’essayer sur maman aujourd’hui.

La plupart des parents ont moins intérêt à appeler des fautes que les arbitres de la NBA. À la fin d’une longue journée d’été, les parents ressemblent au personnage de sitcom des années 50 que nous avions juré de ne jamais devenir. Nous disons des choses comme : « Vous ne pouvez pas régler cela vous-mêmes ? » (Lecteur, ils ne peuvent pas.)

Poncin a suggéré que le basket-ball contient une métaphore de l’intervention parentale. Dans un jeu de ramassage, les joueurs appellent leurs propres fautes et découvrent comment s’entendre. En NBA, ils se tournent vers les arbitres pour ces choses.

Les parents veulent être des figures d’autorité. Mais les parents ne veulent pas être obligés de faire des appels constants, pour trier les fautes réelles des fautes exagérées. Nous voulons que les enfants jouent beaucoup à la balle de ramassage.

À mesure que les enfants grandissent, a théorisé Jean Piaget, ils échangent l’idée de la rétribution contre la restitution. Comment pouvons-nous nous entendre? Mais dans le monde des adultes, le flop ne se limite pas à la NBA. Twitter est en train de s’effondrer. Reconnaissez que j’ai été sali ! Donnez-moi des lancers francs ! Si vous éliminiez le flop de Twitter, vous vous retrouveriez avec des citations d’actualités câblées sans contexte, des photos d’Américains portant des kits de football anglais et “quelques nouvelles personnelles”.

J’en suis venu à aimer le kid flop comme j’ai appris à regarder Crowder et Tucker jouer au basket. Le kid flop est une pure imagination. C’est de l’opportunisme. Cela peut être vraiment drôle. Il y a quelques jours, j’ai entendu Owen dire : “Maman, Stella a menacé de me couper la tête en deux.”

Si l’un de nous avait été à proximité, Owen aurait pu frapper le pont pour vendre la faute. Normalement, j’essaie de ne pas être un père insupportable. Permettez-moi cette exception. J’ai un enfant de 8 ans qui est beau et brillant et qui a le don de flopper. Et un jour, ce gamin va signer une extension supermax.

