Quand les Espagnols concourent-ils ce 2 août et quelles sont les options de médailles ?

01.08.2021 à 21:47 CEST

Nouveau jour de la Jeux olympiques de Tokyo 2020 aujourd’hui lundi 2 août, le dixième depuis le début des Jeux olympiques. L’Espagne a déjà sept médailles dans le casier olympique. Les derniers, l’argent de Ray Zapata en Gymnastique Artistique et le bronze de la Galicienne Ana Peleteiro, en Triple saut d’Athlétisme.

Les options de médailles que nous réserve cette nouvelle journée du lundi 2 août proviennent de l’hippodrome. D’un côté, Diego Botín et Iago LópezIls affronteront la 49er Medal Race en troisième position, à seulement quatre points de l’or et dix points d’avance sur les quarts. Tamara echegoyen Oui Paula Barcelo, ils sont quatrièmes, ils sont à quatre points du bronze et sept de l’or, ils disputeront la régate finale sur le 49er FX.

Soulignez également Lidia valentin, le triple médaillé olympique, qui concourra dans les 87 kg d’haltérophilie et Eusébio Caceres la finale du saut en longueur.

HORAIRE ESPAGNOL TOKYO 2020 AUJOURD’HUI 2 AOT

9:35 2:35 Athlétisme Série 1500 mètres Marta Pérez

9:44 2:44 Canoë K-1 Série 200 Teresa Portela

9:47 2:27 Athlétisme Série 1500 mètres Esther Guerrero

10:00 3:00 Volleyball de plage féminin, huitièmes de finale Lliana / Elsa-Pavan / Melissa (Canada)

10:13 3:13 Canoë C-2 Série 1000 Pablo Martínez / Cayetano García

10:20 3:20 Athlétisme Saut en longueur Finale Eusebio Cáceres

10:30 3:30 Athlétisme Lancer du marteau Classement B Javier Bestué

11:50 4:50 Haltérophilie 87 kg Groupe B Lidia Valentin

12:00 5:00 Canoë-kayak K-1 200 Chambres Teresa Portela (Si vous accédez à la phase)

12:05 5:05 Voile 470 Régates 9 et 10 Silvia Mas / Patricia Cantero

12:21 5:21 Canoë C-2 1 000 Chambres Pablo Martínez / Cayetano García (S’ils entrent)

14:15 7:15 Handball Féminin Phase de Groupes Espagne – Russie

14:33 7:33 Voile 49erFX Medal Race Tamara Echegoyen / Paula Barceló

14:35 7:35 Voile 470 Régates 9 et 10 Jordi Xammar / Nicolás Rodríguez

15:00 8:00 Sauts de trampoline de qualification Nico García Boissier et Alberto Arévalo

15:30 8:30 Water-Polo Hommes Phase de Groupes Espagne – Croatie

15:33 8:33 Voile 49er Medal Race Diego Botín / Iago López Marra

17:00 10:00 Concours équestre complet Saltos Francisco Gaviño

18:00 11:00 Volleyball de plage hommes, huitièmes de finale Herrera / Gavira-Krasilnikov / Soyanovskiy (Russie)

19:25 12:25 Athlétisme 200 mètres Demi-finales Jaël Bestué (Si accédé)

19:30 12:30 Duo de natation artistique Routine libre Alisa Azhogina / Iris Tió

21:00 14:00 Quarts de hockey féminin Espagne – Royaume-Uni