Quand les Espagnols concourent-ils le 4 août et quelles sont les options de médailles ?

03/03/2021 à 22:24 CEST

Nouveau jour de la Jeux olympiques de Tokyo 2020 aujourd’hui mercredi 4 août. L’Espagne a déjà neuf médailles dans le casier olympique. Les derniers, l’argent de Teresa Portela en K1 en canoë et le bronze de Joan Cardona dans la catégorie voile finlandais. L’équipe masculine de basket-ball a fait ses adieux aux Jeux après s’être inclinée dignement aux États-Unis par 95 à 81. En football, un but de Asensio en prolongation, il a assuré la médaille à ceux de De la source et les mettre dans le plein combat pour l’or. Les débuts d’hier étaient ceux de Alberto Gines qui s’est qualifié en finale d’échaudage.

Le douzième jour des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 offre une opportunité de médaille au couple espagnol de voile formé par Jordi Xammar et Nicolás Rodriguez. Ils arrivent aussi les quarts de finale de basket féminin Espagne-France qui se jouera à 13h00 (heure péninsulaire). Arrive aussi quarts de water-polo pour hommes Oui trois finales en athlétisme.

Aujourd’hui, Azahara Muñoz et Carlota Ciganda font leurs débuts dans leur premier tour sur le terrain de golf et aussi la plus jeune de la délégation espagnole, Julia Benedetti, qui le fera lors de la première olympique de Park Skateboarding.

HORAIRE ESPAGNOL TOKYO 2020 (4 AOT)

6:30 23:30 Finale de natation en eau libre Paula Ruiz

9:00 2:00 Préliminaires du Skate Park Julia Benedetti

9:08 2:08 Athlétisme Décathlon 100 mètres Jorge Ureña

9:30 2:30 Canoë K-1 Série 200 Saúl Craviotto

9:37 2:37 Canoë K-1 Série 200 Carlos Arévalo

9:36 2:36 Golf Individuel 1er tour Azahara Muñoz

9:43 2:43 Athlétisme Heptathlon 100 mètres María Vicente

9:55 2:55 Athlétisme Décathlon Durée Jorge Ureña

10:05 3:05 Canoë C-1 Série 200 Antía Jácome

10:25 3:25 Golf Individuel 1er tour Carlota Ciganda

10:35 3:35 Athlétisme Heptathlon Hauteur María Vicente

10:35 3:35 Athlétisme Lancer du javelot Grade B Odei Jainaga

10:40 3:40 Canoë K-1 Série 500 Isabel Contreras

11:00 4:00 Athlétisme 110 haies Demi-finales Asier Martínez

11:38 4:38 Canoë K-2 Série 1000 Francisco Cubelos / Íñigo Peña

11:40 4:40 Athlétisme Décathlon Poids Jorge Ureña

12:08 5:08 Canoë K-1 200 Chambres * Saúl Craviotto

12:08 5:08 Canoë K-1 200 Chambres * Carlos Arévalo

12:29 5:29 Canoë C-1 200 Chambres * Antía Jácome

12:30 5:30 Finale du Skate Park * Julia Benedetti

12:50 5:50 Canoë K-2 500 Chambres * Isabel Contreras

13:18 6:18 Canoë K-2 1 000 chambres * Francisco Cubelos / Íñigo Peña

13:50 6:50 Haltérophilie +109 kg Groupe B Marcos Ruíz

14:00 7:00 Waterpolo Quarters Hommes États-Unis-Espagne

14:33 7:33 Voile 470 Medal Race Jordi Xammar / Nicolás Rodríguez

18:30 11:30 Athlétisme Décathlon Hauteur Jorge Ureña

19:05 12:05 Athlétisme Heptathlon Poids María Vicente

19:12 12:12 Athlétisme 1500 mètres Demi-finales Marta Pérez

19:38 12:38 Athlétisme 400 mètres Demi-finales Aauri Bokesa

19:30 12:30 Duo final de natation artistique (programme libre) Alisa Azhogina / Iris Tió

20:00 13:00 Athlétisme 3000 obstacles Finale Carolina Robles

20:15 13:15 Athlétisme Lancer du marteau Javier Cienfuegos

20:46 13:46 Athlétisme Haptathlon 200 mètres María Vicente

21:00 14:00 Basket-ball féminin Espagne-France Quarts

21:05 14:05 Athlétisme 800 mètres Finale Adrian Ben

21:38 14:38 Athlétisme Décathlon 400 mètres Jorge Ureña

* Si vous accédez à ce tour