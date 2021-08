Quand les étoiles s’alignent: MS Dhoni rencontre la superstar tamoule Vijay sur les plateaux de Beast

Dhoni a conduit les Chennai Super Kings à la deuxième équipe IPL la plus titrée avec trois titres. (Crédit photo : Twitter/Chennai Super Kings)

L’ancien capitaine de cricket indien Mahendra Singh Dhoni s’est récemment rendu pour une visite surprise sur le tournage de Beast, le prochain film de la superstar tamoule Vijay, à Chennai. Les photos de la rencontre des deux superstars sont déjà devenues virales sur les réseaux sociaux.

Dhoni a un lien spécial avec Chennai, ayant été capitaine de son équipe de Premier League indienne (IPL) Chennai Super Kings depuis la création de la ligue. Les fans de la ville lui ont donné avec amour le surnom de “Thala”, un terme affectueux également utilisé pour l’acteur Ajith.

Le tournage de Beast bat son plein. Écrit et réalisé par Nelson Dilipkumar, le film est financé par Sun Pictures. Le film met également en vedette Pooja Hegde, qui a fait ses débuts à Bollywood aux côtés de Hritik Roshan dans Mohenjo Daro en 2016, dans le rôle principal féminin.

Le dernier film de Vijay était Master, qui est sorti en janvier et a marqué un autre succès pour l’acteur vedette. L’entreprise dirigée par Lokesh Kanagaraj avait également Malavika Mohanan et Vijay Sethupathi comme autres stars. Malgré l’épidémie de Covid-19, le film a attiré des hordes de fans dans les salles, non seulement au Tamil Nadu mais également dans les États voisins tels que le Kerala et le Karnataka.

Dhoni, quant à lui, est arrivé à Chennai mardi. L’IPL, qui a été contraint d’être abandonné au milieu de la deuxième vague de Covid-19 plus tôt cette année, reprendra aux Émirats arabes unis. Dhoni fera partie d’un groupe de joueurs des Chennai Super Kings qui partiront probablement pour les Émirats arabes unis le 13 août.

Les Émirats arabes unis avaient également accueilli l’édition 2020 de l’IPL.

Les Chennai Super Kings reprendront leur campagne IPL contre leurs rivaux éternels, les Indiens de Mumbai, le 19 septembre. Au moment de l’arrêt, l’équipe de Dhoni était en lice pour une place en séries éliminatoires avec 10 points en sept matches. Dhoni a conduit les Chennai Super Kings à la deuxième équipe IPL la plus titrée avec trois titres.

