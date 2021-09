Quand les fans de la WWE peuvent s’attendre à revoir le rock Wrestle

Nous ne pouvons que spéculer et souligner que le retour de Dwayne Johnson à la WWE a été un grand souhait pour de nombreux fans ces dernières années. Et comme John Cena l’a montré avec son récent match contre Roman Reigns à SummerSlam, on peut passer entre deux obligations cinématographiques et avoir un bon match avec un talent régulier. Certes, Cena n’a pas été loin de la WWE aussi longtemps que The Rock, donc on pourrait penser que Johnson a de la rouille et aura besoin d’un peu d’entraînement pour se préparer à une performance sur le ring. Cela fait bizarre de dire que The Rock a besoin de se mettre en forme pour tout, mais s’entraîner et se produire dans un ring de la WWE sont deux choses différentes.