Quand les « fausses nouvelles » sont en fait fausses ⋆ 10z viral

Au cours des dernières 24 heures, nous avons vu à quel point les médias grand public sont devenus une pagaille complète. Tout d’abord, quelqu’un au New York Times mettait en forme une fausse histoire sur les pastèques sur Mars – c’était peut-être un exercice de formation pour un nouvel employé ? – mais a réussi à appuyer sur le bouton « publier », et cela est apparu sur le site Web du Times :

Maintenant, je pourrais m’étendre longuement sur l’idée des « extraterrestres aux fruits ». Ne seraient-ils pas illégaux ? Ou droit au statut DACA ? Et ne serait-ce pas une sorte de code pour tout le boom des ovnis en cours, à savoir que les “petits hommes verts” extraterrestres qui se glissent sur terre sont probablement des communistes ? Sinon, pourquoi déposer des pastèques, qui sont vertes à l’extérieur, mais rouges à l’intérieur. Et comment se fait-il que nous assumions le genre des extraterrestres lorsque nous appelons alors « petits hommes verts » de toute façon ; peut-être que les pastèques de Mars sont les extraterrestres, et elles ont toujours été ici sur Terre, victimes du cannibalisme.

Je soupçonne que de nombreux lecteurs du Times auraient été dupés par cette histoire, mais non, ils se sont rétractés.

Maintenant, si seulement ils s’arrangeaient pour rétracter Walter Duranty, qui avait certainement la rougeur profonde d’une pastèque trop mûre.

Mais attendez, il y a plus ! Lors de la conférence de presse d’hier pour le vice-président Harris au Mexique, un journaliste d’Univision s’est levé et a bavé sur tout le vice-président. Le Media Research Center a l’histoire, et voici la partie pertinente de la transcription :

SYMONE SANDERS : Notre prochaine question viendra de Maria Fernanda. Chez Univision. MARIA FERNANDA : Merci, Madame la Vice-présidente. Pour moi, c’est un honneur parce que j’ai pu voter pour la première fois en tant que citoyen nationalisé. J’ai voté pour toi. Donc – VICE-PRÉSIDENT KAMALA HARRIS : Merci. MARIA FERNANDA : — ma question est, que diriez-vous à ces femmes — à ces mères et aussi aux femmes de couleur des deux côtés de la frontière, des agricultrices, beaucoup d’entre elles que je vois tous les jours. En guise de message d’espoir, mais aussi, que ferez-vous pour eux dans les années à venir ? HARRIS : C’est une excellente question. Et merci.

Il n’y a qu’un seul problème : Univision dit que Maria Fernanda ne travaille pas pour Univision. Univision a publié plusieurs déclarations se distanciant de Fernanda.

Commentaires de la MRC :

Compte tenu de tous ces éléments, nous sommes confrontés à l’un des deux seuls scénarios possibles qui sont, par degrés de grandeur exponentielle, bien pire que l’histoire originale « Univision reporter fangirls over Kamala, dit ‘J’ai voté pour vous’ » :

• La déclaration de Coronell est vraie, auquel cas nous parlons d’une violation de sécurité MAJEURE et d’un échec de vérification des services secrets, de la sécurité de l’État mexicain et de l’équipe de presse de la Maison Blanche (dirigée par l’ancien commentateur politique de CNN Symone Sanders)

• Coronell ment, auquel cas (comme l’a souligné mon collègue Curtis Houck) Univision a un scandale journalistique majeur sur les bras.

Ma question est la suivante : peu importe qu’elle travaille pour Univision ou non, comment pouvez-vous dire qu’elle n’est pas comme tous les autres journalistes de la Maison Blanche, qui bave secrètement sur Biden et Harris ? En d’autres termes, comment pouvez-vous distinguer un faux journaliste d’un « vrai » journaliste de nos jours ? Je pense que la véritable offense de Fernanda ici est qu’elle a dit à haute voix ce que tout le monde dans la salle sait être vrai à propos de la presse. Si elle n’avait pas bavé sur Harris, je soupçonne qu’Univision aurait pu garder le silence à ce sujet.