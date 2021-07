Quand les gens de la peau ne sont pas vos parents : le journal de Steffanie Rivers

se

*La plupart d’entre nous ont entendu le terme : Les gens de la peau ne sont pas nécessairement vos parents ! Ce n’est pas parce que quelqu’un vous ressemble qu’il se comportera comme vous le feriez ou dans votre meilleur intérêt.

En ce qui concerne l’application de la loi, certaines personnes semblent penser qu’avoir plus de policiers noirs et bruns en patrouille et dans des postes de direction fera toute la différence pour se débarrasser des intimidateurs, des menteurs et des flics tueurs qui battent et tuent des Noirs et des bruns non armés. . Il y a donc de grandes attentes pour les chefs de police afro-américains à travers les États-Unis. Mais certains de ces chefs de police noirs – nos gens de la peau – se sont avérés ne PAS être nos parents ! Ils pourraient aussi bien jouer pour l’autre équipe parce que leurs actions – ou leur absence – ont permis à des flics sales d’abuser de leur position de pouvoir.

Exemple concret : Stephen Kue est policier à Detroit depuis 12 ans. Au cours de ces douze années, Kue a eu 85 plaintes de citoyens déposées contre lui. Si 85 plaintes semblent extrêmes, c’est parce qu’elles l’est ! En moyenne, un policier de Détroit a huit plaintes déposées contre lui. Kue a plus de dix fois la moyenne de plaintes déposées contre lui. Plus de 90 pour cent de ces plaintes ont été déposées par des résidents noirs et biraciaux de Detroit qui ont accusé Kue de force excessive, de harcèlement et d’utilisation d’un langage raciste à leur encontre.

Quelles que soient les enquêtes menées à la suite de ces 85 plaintes, elles n’ont jamais abouti à un licenciement. La seule fois où Kue était sur le point d’être licencié en 2018, cela n’avait rien à voir avec son dossier putride d’inconduite contre des Noirs non armés. Cliquez sur la vidéo pour découvrir ce qui a failli faire virer Kue et qui l’a sauvé.

Rivières Steffanie

Rivières Steffanie est un journaliste indépendant vivant à Dallas-Ft. Vaut le métroplex. Envoyez-lui un courriel à [email protected] avec vos commentaires, questions et demandes de parole. Suivez-la @TCBStef sur Twitter et Instagram.