Quand les légendes du football ont choqué les fans en portant d’autres kits, avec Sir Bobby Charlton dans un maillot de Liverpool, Glenn Hoddle et Paul Gascoigne jouant pour Arsenal et Bobby Moore à Coventry

Football Shirt Friday est de retour le 19 novembre et l’occasion idéale de sortir le maillot le plus spécialisé que vous ayez dans votre garde-robe.

La campagne permet de collecter des fonds pour le Bobby Moore Fund, qui tente de lutter contre le cancer de l’intestin.

getty

Gazza dans une chemise classique de Leicester City ? Non, tu ne rêves pas

Ce jour-là, tout en portant un kit de leur choix, les fans sont invités à partager un selfie sur les réseaux sociaux en utilisant #FootballShirtFriday.

Les footballeurs, malheureusement, ne portent pas toujours les tenues qu’ils aiment, mais certaines légendes ont déjà été représentées dans la tenue d’une équipe rivale.

Et il n’est pas aussi rare qu’on pourrait le penser de voir des joueurs largement associés à un club enfiler le maillot d’un autre.

Les témoignages en sont la principale raison, et il y a eu des vues vraiment bizarres au fil des ans, qui ont probablement donné la chair de poule à de nombreux fans de football.

Donc, ici à talkSPORT, nous avons parcouru les archives pour trouver les images les plus choquantes et les plus étranges de joueurs dans des maillots que vous ne vous attendriez jamais à les voir porter.

Quand Jamie Carragher était un bleu pour la journée

Les fans de Liverpool sont entrés dans une frénésie lorsque Jamie Carragher a été aperçu portant des vêtements d’entraînement Everton lors d’une interview avec Romelu Lukaku en 2017.

Même si Carra était un Toffee d’enfance, voir la légende des Reds dans un kit bleu était suffisant pour que de nombreux supporters soient soudainement invités à courir aux toilettes.

Sir Bobby Charlton et Bobby Moore jouant pour Liverpool ?

Regarde son visage, il n’y a aucune chance qu’il apprécie ça, n’est-ce pas ?

Le grand joueur de Manchester United a enfilé le maillot de son rival acharné Liverpool en 1972, alors qu’il jouait dans le témoignage de Tommy Lawton.

Il portait également un maillot de Stoke CONTRE les Red Devils lors d’un match bénéfice pour son coéquipier anglais Gordon Banks un an plus tard.

Regardez cette image. La démence.

Bob Thomas/.

Moore (à gauche) et Charlton (à droite) en tenue de Liverpool, avec Lawton et Joe Mercer

. – Contributeur

Charlton fait une apparition sous les couleurs de Stoke City, à gauche, avec la star portugaise Eusebio lors du match de témoignage de Banks Diego Maradona signe pour Tottenham

Il ne l’a pas fait, bien sûr, mais le sorcier argentin a joué dans un maillot des Spurs dans le témoignage de son compatriote Osvaldo Ardiles à White Hart Lane en 1986.

La signature de rêve était proche, cependant, comme Teddy Sheringham l’a révélé Ardiles, lorsque le patron de Tottenham, a tenté de signer Maradona de manière permanente à l’été 1994.

getty

Maradona et son compatriote légende argentine Ossie Ardiles à White Hart Lane Glenn Hoddle joue pour Arsenal

Fans de Tottenham, détournez le regard maintenant.

Les grands des Spurs ont revêtu le rouge et blanc de leurs rivaux du nord de Londres dans le témoignage de Paul Merson en 1996.

. – .

Glenn Hoddle a fait une apparition rare (et contre nature) pour Arsenal dans le témoignage de Paul Merson Quand Gazza était un artilleur (pour un jour)

Le héros des Spurs, Paul Gascoigne, a également joué dans ce match, donnant aux Gooners plus de munitions pour aiguiser les fans de Tottenham.

Gazza et Hoddle ont joué à Highbury contre un onze international, qui comprenait Ruud Gullit, Matt Le Tissier et Chris Waddle.

Gazza a même marqué QUATRE buts, menant Arsenal à une victoire 8-5.

getty

Un spectacle qui pourrait laisser les fans de Tottenham dévastés est l’un de leurs héros portant un maillot d’Arsenal. Quand Ronaldinho a joué pour l’Angleterre

C’est une réalité alternative que David Seaman souhaitera avoir existé.

Au lieu de cela, la seule fois où Ronaldinho a enfilé le maillot des Trois Lions, c’était lors d’un match de Soccer Aid en 2016 entre l’Angleterre et le reste du monde à Old Trafford.

getty

Ronaldinho a réalisé les rêves des fans anglais en enfilant un maillot des Trois Lions en 2016. George Best s’est équipé pour Chelsea, West Brom et Ipswich

Eh bien, il s’est déplacé…

Le grand Manchester United a autrefois échangé le rouge contre le bleu alors qu’il enfilait un maillot de Chelsea pour le témoignage de Peter Osgood en 1975, juste un an après avoir quitté Old Trafford.

Un an plus tard, il s’est avéré dans une chemise de West Brom pour le match de témoignage de Jeff Astle aux Hawthorns.

Et en 1979, il est ensuite apparu à Portman Road dans un kit Ipswich pour le match bénéfice de football de Sir Bobby Robson contre un onze anglais.

. – .

Les fans de Man United n’aimeront pas voir le héros d’Old Trafford George Best dans une chemise de Chelsea

Popperfoto – .

Best a fait une apparition surprise pour West Brom dans le témoignage de Jeff Astle

. – .

George Best jouant pour Ipswich dans le témoignage de Bobby Robson en 1979 Bobby Moore troque le bordeaux contre le bleu de Chelsea et Coventry

En plus d’être équipée d’un kit de Liverpool, la légende de West Ham a également traversé la capitale pour jouer pour le rival londonien des Hammers, Chelsea.

Le capitaine vainqueur de la Coupe du monde a joué aux côtés de l’icône portugaise Eusebio en bleu dans le cadre du témoignage de John Dempsey en 1980.

Plus tard, il a également enfilé une chemise bleu ciel de Coventry lors d’un match de célébrités.

Caractéristiques de Rex

Bobby Moore et Eusebio en kits Chelsea pour le témoignage de John Dempsey

getty

La légende de l’Angleterre et de West Ham, Moore, est apparue pour les Sky Blues avant la finale de la FA Cup 1987 entre les Midlands et Tottenham John Terry (à contrecœur) joue pour West Ham

D’accord, ce n’est pas un bon kit Hammers, mais la légende de Chelsea Terry s’est avérée dans ce numéro bordeaux et bleu pour le témoignage de Tony Carr en 2010.

Il a joué aux côtés de Frank Lampard et d’autres membres de l’équipe « Academy All-Stars » de Carr, après y avoir passé du temps dans sa jeunesse.

getty

Il n’a pas l’air ravi, n’est-ce pas ? L’homme à un seul club ?

Qu’est-ce que c’est, Gary Neville dans quelque chose de plus qu’un maillot de Manchester United ?

La légende d’Old Trafford a bien sûr passé toute sa carrière de joueur avec son club d’enfance, mais a été photographié portant un maillot de Feyenoord après avoir changé de poste après la victoire 3-1 des Red Devils en Ligue des champions contre l’équipe néerlandaise en 1997.

getty

C’est étrange de voir G Nev dans autre chose que le rouge de Manchester United Quand Macca était un marteau

Lorsque la légende de West Ham, Alvin Martin, a témoigné à Upton Park en 1995, il a invité l’as de Liverpool et son compatriote Scouser Steve McManaman à participer.

Macca était encore l’un des Spice Boys d’Anfield à l’époque, mais il allait faire plus de 150 apparitions pour le Real Madrid et remporter la Ligue des champions à deux reprises.

Cela fait probablement de lui l’un des joueurs les plus titrés à avoir jamais porté un maillot de West Ham… n’est-ce pas ?

getty

Steve McManaman en tenue de West Ham. Bizarre. John Obi Mikel saute le pistolet

Le transfert qui n’a jamais été.

La future star de Chelsea, Mikel, aurait été contrainte de signer pour les Red Devils avant que les Blues n’annulent son transfert à Old Trafford et ne décrochent leur homme.

Cependant, Man United a eu le Nigérian assez longtemps pour le mettre dans son maillot!

getty

À un moment donné, il semblait que Mikel était parti pour Man United Vinnie Jones joue pour Nottingham Forest

L’ancien membre de Wimbledon Crazy Gang et superstar hollywoodienne a pris le temps de serrer les testicules pour jouer le témoignage de Mark Crossley contre le comté de Derby en 2000.

getty

Vinnie Jones fait une apparition unique dans une chemise Tricky Trees Diego Maradona déménage en Allemagne

La légende argentine était évidemment très demandée en témoignages.

En 2000, Maradona est entré sur le terrain pour le Bayern Munich dans « l’abschiedsspiel » de Lothar Mattheus – c’est le « jeu d’adieu » pour les anglophones.

getty

En plus de Tottenham, Diego Maradona a également couru dans un kit du Bayern Munich après avoir raccroché ses bottes Le héros de Chelsea, Zola, se déplace à travers Londres

West Ham adore les témoignages, n’est-ce pas ?

La légende de Chelsea Gianfranco Zola a troqué l’ouest de Londres pour l’est de Londres en 2010 alors qu’il enfilait un kit Hammers, également pour le témoignage de Tony Carr.

Les fans de blues devraient pouvoir lui pardonner, étant donné qu’il était le manager d’Upton Park à l’époque.

getty

La légende de Chelsea Zola a été manager de West Ham de 2008 à 2010

Pour faire un don de 5 £ au Bobby Moore Fund, envoyez SHIRT au 70180 ou visitez le site Web de la recherche sur le cancer

Rejoignez la conversation en utilisant @BobbyMooreFund ou sur Facebook sur OfficialBobbyMooreFund