Quand les patients atteints de coronavirus rétablis devraient-ils recevoir le vaccin Covid-19 selon les experts?

Cependant, le Dr Joshi a déclaré que les gens devraient essayer d’obtenir leur deuxième dose dès que les vaccins sont disponibles et ne devraient pas la retarder indéfiniment.

Alors que les nouveaux cas de coronavirus ont soudainement augmenté dans le pays au cours des derniers mois, les requêtes liées à l’infection, à sa guérison, à la vaccination et à d’autres facteurs cruciaux ont également augmenté. Une de ces questions qui a laissé beaucoup de gens perplexes est de savoir si l’on doit se faire vacciner si l’on a déjà contracté l’infection et s’en est remis récemment. Alors que la ruée vers les vaccins Covid-19 augmente, une majorité de personnes infectées sont aux prises avec la même question de savoir quand et comment elles devraient recevoir leur vaccin Covid-19.

Que doivent faire les patients guéris?

Selon un rapport d’Indian Express, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis ont conseillé aux patients qui se sont rétablis de la maladie d’attendre au moins 90 jours avant de recevoir leur première dose de vaccin. Le Dr Vineeta Bal de l’Institut indien d’éducation et de recherche scientifique (IISER) a déclaré à l’Indian Express que les patients qui se sont rétablis de la maladie ont une immunité naturelle qui peut durer les prochains mois. Le Dr Bal a ajouté que les patients devraient avoir un espace respiratoire d’environ 6 à 8 semaines après leur guérison, puis prendre la première injection du vaccin.

L’organisme de santé de premier plan mondial, l’Organisation mondiale de la santé (OMS), a également recommandé que les patients puissent attendre jusqu’à six mois, car l’immunité naturelle des patients rétablis les protège d’une réinfection jusqu’à 6 mois.

Qu’en est-il de ceux dont la deuxième dose est due?

Étant donné qu’un grand nombre de patients atteints de coronavirus comprend également des patients qui avaient déjà reçu leur première dose, la question pertinente est de savoir quand ces patients devraient-ils recevoir leur deuxième dose. Étant donné que la deuxième injection de vaccin est déjà prévue pour ces patients, les patients sont confrontés au dilemme de savoir s’ils doivent reporter leur deuxième dose ou le faire en envisageant une pénurie aiguë de vaccin contre le coronavirus dans le pays.

Le Dr V Ravi, qui est un officier nodal pour la confirmation génétique du SRAS-CoV2 au Karnataka, a déclaré à l’Indian Express que la deuxième dose peut être administrée huit semaines après que la personne ait été testée positive pour la maladie. Les experts ont recommandé que les patients guéris doivent attendre au moins 8 semaines après avoir été testés positifs pour l’infection avant de recevoir leur deuxième injection.

Qu’en est-il des personnes qui oublient leur 2e dose en raison de l’indisponibilité des vaccins?

Le Dr Shashank Joshi, qui est membre du groupe de travail Maharashtra Covid-19, a déclaré à l’Indian Express que les personnes dans une telle situation ne devraient pas paniquer dans une telle situation. Cependant, le Dr Joshi a déclaré que les gens devraient essayer d’obtenir leur deuxième dose dès que les vaccins sont disponibles et ne devraient pas la retarder indéfiniment. Il a en outre déclaré que la deuxième dose de Covaxin peut même être prise après le passage jusqu’à 45 jours, tandis que le vaccin Covishied peut être pris après un intervalle allant jusqu’à 12 semaines ou trois mois.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.