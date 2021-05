Quand les restrictions funéraires seront-elles levées au Royaume-Uni? Dernières règles, expliquées ⋆ .

Quand les funérailles peuvent-elles revenir à la «normale»? (Photo: .)

Perdre un être cher à tout moment est incroyablement difficile – mais dire au revoir a été encore plus difficile pendant la pandémie.

Depuis mars 2020, les règles régissent le nombre de personnes pouvant assister aux funérailles.

Actuellement, la limite de personnes en deuil est de 30 – sans compter les personnes travaillant sur le lieu des funérailles.

Cela dépend de la taille du lieu et si 30 personnes peuvent en toute sécurité à distance sociale pendant le service.

Alors que nous nous éloignons du troisième verrouillage national, quand pouvons-nous nous attendre à ce que les restrictions sur les funérailles se relâchent?

Quand la limite de 30 invités funéraires prendra-t-elle fin?

Quand la règle de 30 sera-t-elle levée? (Photo: .)

La limite actuelle de 30 personnes en deuil est quelque chose qui a, naturellement, été décrit comme «profondément douloureux».

Le 17 mai, la limite sera supprimée en Angleterre.

Au lieu de plafonner les invités à 30, les invités seront déterminés par la capacité de la salle funéraire – avec une distanciation sociale toujours en place.

Cela s’appliquera aux lieux funéraires intérieurs et extérieurs, y compris les lieux de culte, les crématoriums et les salons funéraires.

Le gouvernement affirme que cette nouvelle orientation est en partie due au succès du programme de vaccination – la moitié de la population britannique ayant reçu la première dose.

En Écosse, jusqu’à 50 personnes peuvent assister à des funérailles. Au Pays de Galles, la règle de 30 est en place depuis le 28 avril – et il n’a pas encore été annoncé quand cela changera.

En Irlande du Nord, le nombre de personnes pouvant assister à des funérailles dépend de la capacité du lieu. La prochaine annonce concernant l’assouplissement du verrouillage aura lieu le 13 mai.

Quelles autres restrictions funéraires sont en place en Angleterre?

Les funérailles sont soumises à des restrictions de verrouillage depuis mars 2020 (Photo: .)

En plus des limites des clients et de l’exigence de distanciation sociale, il existe également des règles pour ceux qui s’auto-isolent.

En Angleterre, si vous êtes légalement tenu de vous isoler, vous n’êtes pas autorisé à assister aux funérailles – à moins qu’il ne s’agisse d’un membre de la famille très proche (partenaire, parent, enfant frère ou grand-parent).

On ne sait pas encore à 100% quand cette restriction prendra fin.

Il y a aussi la distanciation sociale – qui interdit les contacts entre la famille et les amis qui ne vivent pas dans le même ménage.

Il est difficile de garder une distance à tout moment, mais surtout lors d’un enterrement.

La semaine dernière, le Premier ministre Boris Johnson a déclaré qu’il y avait de “ bonnes chances ” que la distanciation sociale cesse en Angleterre le 21 juin.



PLUS: Toutes les choses qui rouvriront lorsque le verrouillage sera facilité le 17 mai



PLUS: Quand pouvez-vous voyager entre l’Angleterre et l’Écosse alors que les restrictions s’atténuent?



PLUS: Les moins de 40 ans se verront proposer une alternative à AstraZeneca jab ‘

Suivez Metro sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram.

Partagez vos opinions dans les commentaires ci-dessous.

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();