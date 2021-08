Quand les Rolling Stones chantaient le blues pour les échecs

Après leur premier EP en tête des charts au début de 1964, Les pierres qui roulent suivi d’un autre en août de la même année. Autant dire que Five by Five est un disque très spécial, qui rend hommage à leurs racines blues et établit le « son » du groupe. Il a été enregistré le 11 juin aux Chess Studios de Chicago et est un mélange d’originaux du groupe et de reprises de blues et de R&B.

Astucieusement intitulé Five by Five, il y a cinq morceaux des cinq hommes Stones. C’est un petit mensonge que Ian Stewart joue de l’orgue sur quelques morceaux, dont la composition du groupe « 2120 South Michigan Avenue ».

Le son créé par l’ingénieur d’échecs, Ron Malo, était parfait. En tant que manager et producteur du groupe, Andrew Loog Oldham déclare dans ses notes de pochette : « Ce nouvel EP a été enregistré à Chicago lors de leur récente tournée américaine et est encore une autre vitrine pour leur vocalisation passionnante et leur son instrumental unique. Et en guise de remerciement à vous, leurs amis et leurs fans, nous avons inclus une piste supplémentaire sur cette dernière sortie de disque.

Les Stones rendent hommage à Chuck Berry par « Autour et Autour ». Pendant qu’ils enregistraient la chanson, la légende des échecs a visité les studios, désireux de voir sa chanson reprise. Quand ils ont fini de jouer, il a dit : « Swing on, messieurs, vous sonnez le plus bien, si je puis dire. » “Confessin’ The Blues”, une chanson qui a été un succès pour Chuck Berry, bien qu’elle n’ait pas été écrite par le guitariste. Parallèlement à cela, il y avait une chanson de Wilson Pickett, “If You Need Me”, qui a été reprise par Solomon Burke. La cinquième chanson de l’EP était “Empty Heart”, un air de Nanker Phelge. (Nanker Phelge était le crédit d’écriture que le groupe a donné à ses compositions de groupe.)

Le 7 août 1964, le NME a annoncé que les ventes du dernier single du groupe « It’s All Over Now » (également enregistré chez Chess) avaient atteint la barre du demi-million au Royaume-Uni, et les commandes anticipées de Five by Five s’élevaient à 180 000. L’EP a même atteint la 7e place du classement des singles NME et n’a échoué que de trois places pour imiter l’EP Twist and Shout des Beatles qui a atteint la 4e place en août 1963. Les Beatles et les Stones étaient les deux seuls groupes dans les années 60 à réaliser de telles ventes avec leurs EP. L’EP Five By Five a fait le numéro 1 le 29 août 1964 et y est resté pendant les 15 semaines suivantes.

Dans son examen du PE, le NME a déclaré: “Ce PE est plein de vitalité, d’attrait et d’autorité.” Il est difficile d’être en désaccord.

Le Five By Five des Rolling Stones peut être acheté ici.