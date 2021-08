Quand les Rolling Stones régnaient sur la royauté du rock

Les pierres qui roulent‘ Tour of the Americas ’75 a été appelé “Pomp Rock”, et à juste titre. Alors que la précédente tournée du groupe en Amérique du Nord au début des années 70 était importante, celle-ci l’était ; l’une des plus grandes tournées entreprises par un groupe à ce point.

Il a été surnommé The Tour Of the Americas, car le groupe avait initialement prévu de jouer quelques dates en Amérique du Sud – où ils n’avaient jamais joué auparavant – à partir de Mexico le 7 août, avant de jouer à Rio De Janeiro, São Paulo et de clôturer la tournée. le 31 août à Caracas, Venezuela. Malheureusement, ces plans ne se sont jamais concrétisés et il faudra plus de vingt ans avant que les Stones ne jouent enfin en Amérique du Sud.

Lors des spectacles qui ont eu lieu, les Stones ont fini par jouer devant plus d’un million de personnes (1 101 800) lors de 45 spectacles dans 26 villes de 21 États (plus Washington DC et le Canada). La tournée a rapporté plus de 10 millions de dollars, bien loin de cette première tournée américaine qui avait débuté il y a près de 11 ans, jour pour jour, à San Bernardino.

La tournée a débuté à Baton Rouge, en Louisiane, où le groupe a donné deux représentations à l’Université d’État. 15 000 fans, à chaque concert, ont regardé les premiers concerts de Ronnie Wood avec le groupe.

De manière assez appropriée, étant donné le titre de la tournée, le groupe est entré sur scène chaque soir au son de « Fanfare For the Common Man » d’Aaron Copland. Les Stones ont été augmentés tout au long de la tournée par Billy Preston (orgue et piano) et Ollie E. Brown (percussions); Billy a fait deux de ses propres chansons pendant le set des Stones (« That’s Life » et « Outta Space »).

Robin Wagner a conçu la scène de dix tonnes en forme de fleur de lotus. Une version plus sophistiquée a été utilisée dans les grandes salles, où les pétales ont été soulevés et abaissés hydrauliquement. Plus de 300 lumières ont amélioré l’ensemble de l’effet, ce qui – à ce stade – était un record pour n’importe quel groupe.

Comme le Daily Mirror britannique l’a signalé de façon mémorable sur scène : « Mick est revenu sous les feux de la rampe – assis à califourchon sur un pénis géant. Le sex-symbol de 20 pieds de haut est apparu à travers un trou dans la scène. Mick a fait le tour de l’énorme phallus et l’a finalement enfourché avant qu’il ne tombe hors de vue. Huit tonnes de haut-parleurs ont fait exploser un son qui pouvait être entendu à trois kilomètres de distance. »

Bien qu’aucun nouveau matériel n’ait fait ses débuts en tournée, l’album de compilation Made in the Shade est sorti pour capitaliser sur la publicité de la tournée. Pendant la tournée, plusieurs musiciens invités ont rejoint les Stones sur scène : Eric Clapton joué sur le rappel une nuit à Madison Square Gardens; Carlos Santana a joué “Sympathy For The Devil” un autre soir, tandis que Elton John est resté sur scène pendant dix chansons à Fort Collins, Colorado.

Les groupes de soutien tout au long de la tournée, quant à eux, étaient plutôt incroyables : The Meters, J Geils Band, The Gap Band, Rufus, Montrose, Trapeze, Tower of Power, Charlie Daniels Band, Atlanta Rhythm Section, Les Commodores, Bobby Womack, et Les Aigles tous ont effectué des tâches d’ouverture pour The Stones.

La tournée s’est terminée au Rich Stadium de Buffalo, New York, le 8 août 1975. Les premières parties de ce concert étaient les Outlaws et Bobby Womack. Décrivant la performance des Stones ce soir-là, un journaliste a écrit : « Le spectacle était presque parfait. Charlie Watts a maintenu son incroyable rythme cardiaque sans transpirer et Keith Richard ne jouera jamais mieux que lui. Le bois est autant le fleuret de Jagger que celui de Keith. Jagger lui donne des coups de pied, le pousse et le pousse, le tirant à travers la scène comme une marionnette, faisant semblant de l’attaquer sauvagement.

Il faudrait encore trois ans avant que les Stones ne fassent à nouveau une tournée en Amérique, et celle-ci serait une affaire beaucoup plus petite.

