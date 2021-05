Quand les Rolling Stones se sont “totalement dépouillés” au Paradiso

Les pierres qui roulent a annoncé leur tournée Voodoo Lounge à New York en mai 1994, et deux mois plus tard, le disque du même nom est sorti. Un peu plus d’une semaine après la sortie de l’album, les Stones ont joué l’un de leurs concerts d’échauffement traditionnels, celui-ci au RPM Club de Toronto, et près de deux semaines plus tard la soirée d’ouverture de la tournée complète au stade Robert F Kennedy de Washington. .

Entre le 1er août et le 18 décembre 1994, les Stones ont sillonné l’Amérique et le Canada, jouant des stades, des dômes, des boules, des champs, ainsi que l’étrange arène jetée pour faire bonne mesure, avant de se diriger vers le sud. Au cours de l’été de l’hémisphère sud, ils ont joué au Mexique, au Brésil, en Argentine, au Chili et à Ellis Park, la patrie du rugby sud-africain dans la nouvelle nation Rainbow.

D’Afrique du Sud, le groupe s’est envolé vers l’est jusqu’à Tokyo pour leur deuxième visite au Japon en concert. Le 3 mars 1995, trois jours avant la première des sept nuits au Tokyo Dome, les Stones ont repris les studios Toshiba/EMI dans la capitale japonaise pour commencer à travailler sur l’album qui est devenu Stripped. Les Stones ont invité Don Was à produire les sessions de Tokyo et l’album suivant et il est arrivé à Tokyo directement de la cérémonie des Grammy le 1er mars, où lui et le groupe avaient remporté les prix du “Meilleur album rock” et du “Producteur de l’année” pour Voodoo. Lounge, le premier album de Don avec le groupe.

Après avoir terminé leurs deux jours en studio et enregistré toute une série de morceaux, les Stones ont joué au Tokyo Dome, puis à Fukeoka, avant de passer trois semaines en Australie et en Nouvelle-Zélande pour faire d’énormes spectacles en extérieur. Six semaines plus tard, la quatrième étape de la tournée Voodoo Lounge a débuté le 26 mai 1995, avec deux soirées dans l’un des lieux les plus connus et les plus appréciés d’Amsterdam pour les groupes en visite – The Paradiso. Ce fut le premier des trois petits spectacles de théâtre qui ont été enregistrés et filmés dans le but d’inclure une partie du matériel sur l’album Stripped.

L’ancien bâtiment de l’église avait été un squat hippie pendant l’été de l’amour et l’année suivante, il a ouvert ses portes en tant que lieu de divertissement pour les jeunes, atteignant bientôt son statut de grand concert, mais petit, car il a une capacité de moins de 2 000.

Les Rolling Stones ont ouvert leur premier spectacle Paradiso, avec “Not Fade Away”, leur remaniement de Buddy Holly’s hommage à Bo Diddley’s battre. Comme la plupart de la première partie de leur set au Paradiso, il présente Ronnie à la guitare acoustique et dégage une belle ambiance détendue.

“Street Fighting Man” est le seul numéro joué au Paradiso à figurer sur l’album original Stripped, donc le DVD est une excellente occasion de voir le groupe sur la petite scène, en passant par de nombreuses chansons très appréciées qui n’ont pas figuré sur la tournée Voodoo Lounge ou l’album original.

Parmi les chansons qu’ils interprètent, il y a « Shine A Light », d’Exile on Main St, un numéro qu’ils n’avaient jamais joué auparavant sur scène ; Don Was joue d’un grand orgue soul. C’est parmi leurs 20 chansons définies au Paradiso, dont seulement sept chansons seraient dans l’ensemble du groupe au stade olympique de Stockholm pour la première nuit proprement dite de l’étape européenne du Voodoo Lounge. Parmi les chansons qu’ils ont jouées dans tous leurs spectacles de théâtre et sur la partie européenne de Voodoo Lounge, il y a une chanson qui, comme l’a plaisanté Mick, “Bob Dylan écrit pour nous. «Like A Rolling Stone» est l’un des moments forts de ces concerts; Mick et Keith adorent tous les deux la chanson et selon Mick, “Je suis vraiment entré dedans et je l’ai apprécié. J’adore jouer de l’harmonica dessus.

Sept des chansons jouées par The Stones à Amsterdam n’ont pas été jouées dans les autres concerts de théâtre qui ont suivi The Paradiso ; à Amsterdam, ils ont fait “The Worst” de Voodoo Lounge avec Keith au chant, mais il a été retiré des autres concerts de théâtre. Parmi les autres chansons qu’ils n’ont jouées qu’à Amsterdam, il y a une version stellaire de “Gimme Shelter” avec Lisa Fischer reprenant le rôle de Merry Clayton avec grand effet; il présente également une interaction brillante entre les guitares de Keith et Ronnie.

C’est ce qui rend ces trois concerts de style théâtre si saisissants. Les Stones jouent un total de 64 chansons au cours des trois concerts de théâtre, mais seulement cinq numéros sont joués sur chacun des spectacles. Au total, les Stones jouent 36 numéros différents, dont la moitié sont joués à un seul des spectacles. Sur les 14 pistes de l’album original Stripped, seulement six provenaient des trois spectacles de théâtre (1 d’Amsterdam, 2 de Londres et 3 de Paris). Totally Stripped sera une révélation totale… même pour les fans de longue date de Stones.

