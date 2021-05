Quand les spectateurs de 90 jours de fiancés apprendront-ils à cesser de poser la question de la “ carte verte ”

Avertissement! Ce qui suit contient des spoilers pour le fiancé de 90 jours: Happily Ever After? épisode “L’amour prend des otages.” Lisez à vos risques et périls!

Fiancé de 90 jours: heureux pour toujours? a fait la promotion Julia Trubkinafreakout sur mari Brandon Gibbs et son ami proche Mélanie depuis des semaines maintenant, et le dernier épisode a finalement montré aux téléspectateurs ce qui se passait dans cette situation. Avant l’explosion, nous savions que Julia avait des soupçons que les deux derniers flirtaient, mais cela n’avait rien à voir avec cela. Lorsque l’épisode a atteint le moment prévu, j’ai été déçu de découvrir que la réaction de Julia était en réalité sa réponse à la question du classique “Fais-tu ça pour une carte verte?” question que tant d’avant elle ont été irrités.