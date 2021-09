Quand les stars poids lourds prendront-elles la balance ? Combien ont-ils pesé lors du dernier combat ?

Anthony Joshua affrontera Oleksandr Usyk le week-end prochain plus maigre que jamais dans un autre énorme affrontement pour le titre des poids lourds.

Le Britannique mettra ses ceintures WBA, WBO et IBF en jeu au Tottenham Hotspur Stadium le 25 septembre contre son challenger obligatoire.

Mark Robinson/Matchroom

Joshua est le champion des poids lourds WBA, IBF et WBO

Les deux hommes ont tous deux remporté une médaille d’or aux Jeux olympiques de Londres en 2012, mais leur poids a été très différent au cours des années qui ont suivi.

Mais avec AJ qui perd du poids et Usyk qui prend du volume, quand pouvons-nous nous attendre à ce que les deux stars des poids lourds prennent la balance ?

Quand Joshua et Usyk vont-ils peser ?

AJ et Usyk monteront sur la balance le vendredi 24 septembre – la veille de leur affrontement sur le ring.

Le combat pour le titre des poids lourds en 12 rounds aura ensuite lieu au Tottenham Hotspur Stadium samedi soir.

Le combat très attendu concernera les ceintures poids lourds WBA (Super), IBF, WBO et IBO de Joshua.

Usyk a montré qu’il pesait 230 livres au cours de l’été en réponse à des questions quant à savoir s’il serait assez grand pour gérer AJ.

Pesée du titre mondial d’Anthony Joshua

1) contre Martin – 244 lb

2) contre Breazeale – 243lbs

3) contre Molina – 249lbs

4) contre Klitschko – 250 lb

5) contre Takam – 254 livres

6) contre Parker – 242 lb

7) contre Povetkin – 246,3 lb

8) contre Ruiz I – 247.8lbs

9) contre Ruiz II – 237lbs

10) contre Pulev – 240,8 lb

Usyk devient un poids lourd plus important Combien ont-ils pesé lors du dernier combat ?

AJ pesait 240,8 livres (17e 2 livres 13 onces) lors de son dernier combat contre Kubrat Pulev.

Le plus gros champion de la carrière de Joshua était de retour en 2017 lorsqu’il a fait pencher la balance à 18e 2 livres avant de battre Carlos Takam.

Et le plus léger du Britannique était en baisse à 16e 13 livres pour sa victoire en revanche contre Andy Ruiz Jr en 2019 après avoir été arrêté six mois plus tôt.

Usyk, quant à lui, pesait 217 livres pour sa victoire sur Derek Chisora ​​en octobre dernier après avoir précédemment nettoyé la division cruiserweight (200 livres).

Joshua v Usyk : L’histoire de la bande Qu’est-ce qui a été dit ?

Joshua a révélé le mois dernier qu’il chercherait à COUPER le poids avant d’affronter Usyk.

Il a déclaré à Sky Sports: “Je regarde mon poids mais je n’essaie pas de prendre du poids parce que je suis un poids lourd.

« J’adapte ma formation. J’acquiers beaucoup d’expérience, je combats de bons combattants depuis longtemps, je les ai étudiés et j’ai découvert leurs camps d’entraînement.

« J’ai appris à conditionner mon corps pour des combats spécifiques. Je suis à la recherche de garniture pour ce combat.

«Je combats un gars qui est un combattant de 12 rounds. Donc ce serait idiot de ma part d’aller là-dedans volumineux avec mes muscles criant pour de l’oxygène.

«Je me suis entraîné comme un combattant de 15 rounds dans ce camp. Je serai bien conditionné pour me battre. C’est la clé.

« Que se passe-t-il lorsque je m’entraîne de cette façon ? Mon corps s’adapte et prend sa forme naturelle. C’est la forme qu’il a prise.