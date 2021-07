Quand l’Espagne était le centre du monde

14/07/2021 à 12:12 CEST

pari

Un coup de pouce brutal dans tous les aspects pour le sport et la société espagnole. Les Jeux Olympiques de Barcelone 92 ont représenté un avant et un après … C’était la démonstration que l’Espagne avait complètement abandonné la dictature et s’engageait dans le train du progrès européen. Du gala inaugural avec le regretté Freddie Mercury aux médailles de Fermín Cacho ou Miriam Blasco. L’Espagne a souri au monde.

Investissement dans les installations, améliorations sportives dans tous les aspects, la mise en place des bourses ADO pour aider à l’indépendance et au dévouement des athlètes… notre pays est passé de rien à tout. Le chaudron avait apporté des infrastructures et une modernité encore jamais vues en Espagne.

En termes de résultats sportifs, le boom était encore plus important. Les fédérations ont jeté le reste et l’Espagne a passé les quatre médailles obtenues à Séoul 88 (une d’or, une d’argent et deux de bronze), pour gagner un énorme 22 métaux à Barcelone (13 médailles d’or, sept d’argent et deux de bronze). Jamais auparavant notre pays n’a été aussi élevé et l’illusion s’est répandue dans tout le pays.

Et ces résultats ont laissé une trace. Depuis lors, l’Espagne n’est jamais descendue en dessous de 11 médailles. Aux Jeux Olympiques successifs, les nôtres ont totalisé 17 à Atlanta, 11 à Sydney, 20 à Athènes, 18 à Pékin, 17 à Londres et aussi 17 à Rio.. Maintenant à Tokyo, ils cherchent à poursuivre la bonne séquence bien que les 22 médailles de Barcelone 92 semblent inaccessibles.

Il est difficile d’expliquer ce que les Jeux Olympiques en Espagne ont signifié pour une génération battue et vilipendée qui avait laissé derrière elle une dictature il y a 25 ans mais traînait encore quelques points de déclin. L’événement olympique était l’impulsion nécessaire et l’illusion des Espagnols l’essence pour que, une fois pour toutes, l’Espagne soit un pays moderne et fier d’elle-même.