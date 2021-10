Quand l’Espagne rejouera-t-elle ? Duels cruciaux contre la Suède et la Grèce

11/10/2021

Le à 13:32 CEST

L’Espagne digère encore la dure et controversée défaite en finale de la Ligue des Nations contre la France, mais il est temps de regarder vers l’avenir et de se concentrer sur l’avenir de l’équipe de Luis Enrique.

La Roja ne rejouera pas dans cette trêve internationale et se reposera jusqu’en novembre, date à laquelle elle reviendra à la charge avec les deux matchs qui fermeront le groupe B du classement à Qatar 2022. Ce seront deux matchs d’une importance vitale car l’Espagne n’est pas assurée de loin le ticket pour la Coupe du Monde. Cela semble fait, mais ce n’est pas encore fait.

L’Espagne est actuellement en tête du groupe avec 13 points, un de plus que la Suède et quatre de plus que la Grèce, mais les Suédois et les Grecs s’affrontent cette semaine. Déjà en novembre, lors de la prochaine pause de l’équipe nationale, L’Espagne se rendra d’abord en Grèce le 11 novembre, et trois jours plus tard, affrontera la Suède à la maison.

Le coussin dont dispose l’Espagne, même en cas de revers incroyable où elle ne se place pas entre les deux premiers du groupe, c’est la Ligue des Nations. Ayant terminé deuxième de la phase finale, L’Espagne est assurée d’aller en playoffs en mars 2022.