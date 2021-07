Quand l’histoire de Motown de The Temptations a commencé avec “Oh Mother Of Mine”

Otis Williams, le seul membre original d’un groupe de soul légendaire qui verrait son 60e anniversaire, se sont souvenus une fois de leur préhistoire. « Nous étions les Elgins pendant deux semaines, et il y avait un autre groupe appelé les Elgins », se souvient-il. «Nous étions dehors avec ce type nommé Bill Mitchell, et nous plaisantions avec un nom. Quelqu’un a dit ‘Les Tentations.’ J’ai dit: ‘C’est celui-là!’”

Williams avait déjà dirigé l’équipe de Détroit de la fin des années 1950, les Distants, dont les membres comprenaient également Melvin Franklin et Elbridge “Al” Bryant. Une audition était prévue, après l’ajout de deux membres des Primes, Eddie Kendricks et Paul Williams, avec Berry Gordy (déjà un admirateur) chez Motown Records. Le nouveau quatuor a dûment réussi le test organisé par Gordy et l’ailier William “Mickey” Stevenson.

Otis a déclaré au Guardian en 2019 que le destin avait déterminé sa propre arrivée à Détroit au moment où Gordy faisait décoller son entreprise. “C’était un hasard”, a-t-il observé. “C’était un timing nécessaire et c’était censé être que Dieu dans son infinie sagesse a réuni tous ces producteurs, écrivains et artistes à cette époque et a fait une musique si profonde.”

Le 24 juillet 1961, avec la cinquième sortie sur l’éphémère label Miracle de Motown, le nouveau groupe sort son premier single, le copyright Stevenson-Williams « Oh Mother Of Mine ». Son son formateur et son swing au rythme moyen incarnaient à peine le son du groupe qui porterait le label, et la musique soul, à des sommets inconnus dans les années à venir. Les voix principales étaient partagées par Paul Williams, le leader de facto du premier groupe, et Eddie Kendricks; l’instrumentation était par les maîtres du studio que nous connaîtrions sous le nom de Funk Brothers.

Il y avait plus une tache de naissance sur “Romance Without Finance”, enregistré comme sa co-sortie en mai. Son titre peut sonner comme un classique Fumée Robinson rime, mais la chanson était en fait une composition de Stevenson-Kendricks, alimentée par une guitare rythmée et un saxophone bourdonnant. Les deux parties ont été produites par Stevenson et un autre Williams, André, un R&B excentrique notable à part entière. Il était connu pour son tube soul du Top 10 de 1957, « Bacon Fat », pour des co-écritures ultérieures telles que « Shake A Tail Feather » des Five Du-Tones et en tant que manager d’Edwin Starr, entre autres distinctions.

“Oh Mother Of Mine”, comme beaucoup de sorties de la société de l’époque et toutes sur Miracle, n’a pas réussi à troubler les charts nationaux américains. Il sortait en même temps que le (toujours “no-hit”) Suprêmes raté la marque avec “Who’s Lovin’ You”, bien que Motown n’était qu’à quelques semaines de la gloire des charts pop et soul de les Merveilles‘ Célibataire d’août, « S’il vous plaît, monsieur le facteur. » En 1999, “Mother” a été ajouté à la réédition CD du premier LP de 1964, Meet The Temptations, même s’il a précédé cet album de plus de deux ans et demi.

Le magazine Cash Box a examiné le single des Tempts dans son numéro du 2 septembre, donnant au revers le titre et l’écriture de “Romance Without Finance”: . ” À propos de « Oh Mother Of Mine », la publication spécialisée a noté brièvement : « Un autre blues optimiste se montrant d’une manière contagieuse ». Soit dit en passant, un autre groupe appelé les Temptations a reçu une mention dans Cash Box cette année-là, étant le groupe soutenant un Cody Brennan, sur le single de Swan Records de la fin de 1961, “Am I The One”.

Le premier single de Temptations est peut-être allé nulle part rapidement, mais le label est resté avec eux, et en novembre, ils étaient de retour avec une autre sortie sur Miracle, “Check Yourself”, produite cette fois par Berry Gordy lui-même. En mars suivant, maintenant sur le label Gordy et avec Kendricks dans le rôle vocal principal, ils figuraient pour la première fois dans le classement national R&B avec “(You’re My) Dream Come True”, alors que leur propre rêve commençait en effet à devenir réalité.

