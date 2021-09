Quand Maravilla Martínez se bat-il à nouveau?

Sergio Martinez, a entre les sourcils la recherche d’un titre mondial en 2022, comme il l’a fait en 2008, 2009, 2010 et 2012. Pour cela, le 46 ans originaire de Quilme, qui a su être le champion WBC des super welters et des poids moyens de le Conseil et la WBO, se battront dans une exposition pour arriver de la meilleure façon à l’année prochaine.

Regarde aussi

Maravilla se battra à nouveau samedi prochain à partir de 18 ans en Argentine. Il le fera contre les Britanniques Brian rose sur la Plaza de Toros de Valdemoro à Madrid, en Espagne, dans un combat de poids moyen, visible sur l’écran de TNT Sports.

Trains Maravilla Martínez.

A 46 ans et après deux combats après son retour après six saisons d’inactivité, l’Argentin fait face au défi le plus difficile des trois : son rival, Rose anglaise, cumule 33 victoires (8 KO), six défaites (3 KO) et un nul. A 36 ans, le Britannique, qui vient de battre l’Espagnol José Manuel López Cravero aux points le 23 mars, a également le même objectif que l’Argentin : un titre mondial en 2022.

“C’est un garçon macanudo, nous nous envoyons des blagues, des mèmes, ces bêtises, mais nous sommes clairs que sur le ring, nous allons nous écraser. C’est un boxeur traditionnel et classique, fidèle à la vieille école. Mais il improvise peu. Je suppose parce qu’il est anglais et que dans son pays la boxe est une tradition. Au lieu de cela, pour les Latino-Américains et les Africains, la boxe est un moyen de survie. C’est pourquoi nous improvisons davantage, car nous nous sentons plus obligés d’improviser », a déclaré Martinez à propos de son rival en conférence.

Brian Rose frappe fort.

Regarde aussi

Après une retraite de six saisons, l’Argentin a battu l’Espagnol José Miguel Fandiño en août de l’année dernière, lors de son retour sur le ring, et en décembre le Finlandais Jussi Koivula pour compléter un record de 51-3-2 avec 28 définitions. catégorique. Désormais, le natif du premier cordon de la banlieue de Buenos Aires va tenter de répéter l’histoire à Madrid.

“C’est bizarre, mais à cet âge je me sens très bien à tous points de vue, je n’ai pas de courbatures d’aucune sorte, et à partir de cette base, tout est profit”, a déclaré Maravilla trois jours avant sa troisième présentation depuis son retour sur les rings.

Autre rôle de Maravilla : acteur.

Comme si sa confiance ne suffisait pas, l’Argentin présentera ce jeudi soir un one-man show Bengala. Oui, à seulement 48 heures de son combat.

Regarde aussi

Qu’est-ce qui se passe s’il pleut?

Le combat se déroulera à ciel ouvert, mais une bâche protégera l’anneau en cas de pluie, bien que les prévisions indiquent de l’eau pour vendredi et un samedi agréable. Une capacité de 2 000 personnes a été autorisée, dont la plupart ont déjà obtenu leurs billets. Il ne sera suspendu qu’en cas de pluie torrentielle.

Regarde aussi

Regarde aussi

SUJETS APPARAISSANT DANS CETTE NOTE