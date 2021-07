Quand Martin Keown a «étranglé» Arsène Wenger après une farce cruelle de Ray Parlour qui a mal tourné

Ray Parlour a admis “Je suis allé trop loin” après que sa brillante farce se soit terminée lorsque son coéquipier d’Arsenal, Martin Keown, a saisi Arsène Wenger autour du cou.

Ne vous inquiétez pas, ce n’était pas aussi grave que cela en a l’air et tout le monde riait dans les scènes à Highbury, mais nous sommes presque sûrs que Keown n’a pas immédiatement vu le côté drôle.

Martin Keown a recréé la célèbre photo avec Arsène Wenger lors d’un match de charité d’Arsenal

C’est une image emblématique, de la légende d’Arsenal Keown faisant semblant d’étrangler Wenger par derrière pendant que son manager rit. Le couple l’a même recréé des années plus tard lors d’un match de charité.

Mais pourquoi Keown a-t-il attrapé son patron par le cou ? Eh bien, naturellement, tout était de la faute de Parlour car il a fait croire au vétéran défenseur qu’il allait passer à côté d’être un Invincible.

Comme le dit l’icône d’Arsenal Thierry Henry: “Ray étant Ray, il a évidemment dû faire quelque chose de stupide”.

Flashback sur mai 2004, Arsenal a affronté Leicester City à Highbury avec les hommes de Wenger à une victoire ou un nul de la première équipe de l’histoire du football anglais à passer une saison entière de 38 matchs sans défaite.

Cela a pris le pire départ possible alors que l’ancien artilleur Paul Dickov a dirigé les Foxes devant les Renards, mais un peu de bricolage à la mi-temps de Wenger a vu les champions revenir pour remporter une victoire 2-1 et une victoire historique pour le titre, qui n’a toujours pas ‘ t été répété.

Les Invincibles d’Arsenal sont la seule équipe de l’histoire du football anglais à être invaincue en 38 matchs

Mais il y avait un autre récit qui se passait, que Wenger, les joueurs sur le terrain et même les fans ne connaissaient pas, sur le banc.

Keown attendait, assez impatiemment, d’entrer sur le terrain avec la légende du club désespérée pour faire ce qui serait sa dixième apparition de la saison.

En Premier League, un joueur doit faire au moins dix apparitions pour remporter une médaille de vainqueur, et Keown a été bloqué sur neuf après une série d’apparitions tardives de remplaçants lors des derniers matchs d’Arsenal de la campagne.

Arriver contre Leicester remporterait sa médaille, verrait son nom inclus dans la plus grande équipe à avoir jamais remporté l’élite anglaise et ce serait également sa dernière apparition en championnat sous un maillot d’Arsenal.

Pour faire court, Keown a réalisé son souhait – il est entré sur le terrain à la 87e minute sous un énorme rugissement de la foule.

getty

Keown a fait dix apparitions pour mettre fin à sa carrière à Arsenal avec une médaille de vainqueur de Premier League

« J’ai dit à Martin, ‘ne t’inquiète pas, on t’aura ta médaille’ », a déclaré le gaffer Wenger. « Je vous ferai participer aux derniers matchs lorsque ce sera possible ». Je voulais avant tout ne pas perdre le match, bien sûr, mais Martin était un joueur important pour moi.

Mais le défenseur central a pensé que ce moment magique pourrait ne jamais arriver, grâce à une blague drôle mais très cruelle de farceur, et désormais expert régulier de talkSPORT, Parlour.

Voici l’histoire de la bouche des chevaux… c’est Parlour, bien sûr.

Le Romford Pelé explique : « Nous arrivons au dernier match de la saison et j’étais sur le banc avec Martin, il a joué les trois derniers matchs.

“Quoi qu’il en soit, Jens Lehmann se blesse contre Leicester, alors Stuart Taylor [the sub goalkeeper] continue et c’est une substitution vers le bas.

« Puis on a changé de tactique à la mi-temps et Sylvain Wiltord est entré en jeu, ça fait deux remplaçants. On rentre ensuite dans le match, 2-1, donc Martin est assis à côté de moi sur le banc et il me donne un petit coup de coude.

getty

Keown a finalement obtenu sa médaille, mais pas avant d’avoir été victime d’une farce de son coéquipier Parlour

« Il me dit : ‘Tu penses que le patron a oublié de m’enfiler ? J’en ai besoin pour ma médaille ».

« J’ai dit : ‘Martin, tu sais comment est le patron, va t’échauffer devant lui juste pour t’assurer qu’il sait que tu es toujours un sous-marin’.

“Alors il dit ‘bonne idée’, descend ses fesses et maintenant il se tient juste devant Arsène Wenger en train de donner tous les étirements. La minute suivante, il court sur toute la ligne, la rive nord chante « il n’y a qu’un seul Keown », et je pense : « ce sera la meilleure liquidation que j’ai jamais faite de ma vie ».

«Alors je descends mes fesses, Wenger n’a pas la moindre idée de ce qui se passe, il ne m’a même pas dit de m’échauffer, et je sprinte devant Martin. Il me dit ‘qu’est-ce que tu fais ?’

Keown lui-même ajoute : « Je l’ai regardé et je me suis dit : ‘à quoi joue-t-il ?’ »

getty

Keown a d’abord pensé que Parlour le liquidait, ce qu’il était, mais a ensuite craint de rater une médaille de vainqueur de la Premier League.

Parlour continue : « Je lui ai dit : ‘Martin, j’y vais, Gilberto [Silva] s’est fait les ischio-jambiers au milieu de terrain.

« ‘Tu ne peux pas continuer’, dit-il, ‘J’ai besoin de ça pour ma médaille !’

«Alors maintenant, il court sur toute la ligne et je me dis ‘il va me tuer ici’, il devenait un peu agressif.

“J’ai dit : ‘Martin ce n’est pas de ma faute, le patron m’a dit de m’échauffer’.”

Keown ajoute : « Je pensais que le gaffer avait perdu l’intrigue. A-t-il oublié ?

Et Parlour a déclaré: « Puis j’ai couru vers le banc et je leur ai dit que je vais aux toilettes, alors j’enlève mon pull et maintenant je suis dans mon kit complet, et Martin voit ça et pense : « oh mon Dieu , il continue !’.

.

Parlour était le joker du peloton à Arsenal et n’a pas pu résister à la liquidation de la légende Keown sur le banc

« Il sprinte sur la ligne comme vous ne l’avez jamais vu. Wenger se lève pour dire quelque chose et Martin Keown l’a mis autour du cou et est parti, “patron, vous ne pouvez pas le mettre, vous ne pouvez pas!”.

«Et je me dis ‘vous êtes allé trop loin, ici. Ce n’est plus une bonne liquidation’.

Keown a expliqué: “J’ai imité l’étranglement du patron et il a juste ri.”

« Martin est venu me voir et m’a dit : « qu’est-ce qui se passe ici ? », raconte Wenger.

« Et moi, ne voyant pas Ray s’échauffer, je ne savais même pas de quoi il parlait. Et puis, bien sûr, quelqu’un m’a dit et j’ai dit : ‘ne t’inquiète pas Martin, tu vas venir.’

getty

Keown a perdu sa place de titulaire face à Sol Campbell et Kolo Touré lors de sa dernière saison à Arsenal, mais Wenger a contribué à ce que sa carrière de Gunners se termine avec une part de l’argenterie.

“Le gaffer m’a fait attendre, cependant”, dit Keown, alors sûrement soulagé.

«Je suis content qu’il m’ait mis, mais j’ai dû attendre pour monter, et la blague était alors terminée.

“Ray mange sur celui-là, il adore cette histoire.”

Si quelqu’un a entendu les histoires de Parlour sur talkSPORT, vous savez qu’il en a beaucoup, mais celui-ci doit être là-haut avec le tristement célèbre procès de Kolo Touré.

