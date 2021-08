Quand Marvel Future Revolution sort-il sur Android ?

Meilleure réponse: Marvel Future Revolution sera lancé mondialement sur Android le 25 août. Les joueurs intéressés peuvent se préinscrire sur le Google Play Store.

Qu’est-ce que Marvel Future Revolution ?

Développé par Netmarble, Marvel Future Revolution est un RPG d’action en monde ouvert dans lequel les joueurs peuvent incarner huit super-héros Marvel différents : Black Widow, Captain America, Captain Marvel, Doctor Strange, Iron Man, Spider-Man, Star-Lord , et Tempête. Au cours d’un événement de traversée de dimension qui crée une Terre primaire, ces personnages se réunissent pour affronter plusieurs menaces, notamment le Bouffon vert, le Crâne rouge et MODOK.

Quel genre de gameplay aura Marvel Future Revolution au lancement ?

Future Revolution aura un scénario principal en solo que les joueurs pourront suivre. Il proposera également un certain nombre de modes multijoueurs, tels que la Dark Zone, une arène de combat à 50 joueurs, et Special Operations, un mode coopératif à 4 joueurs. Le jeu aura six régions différentes au lancement, chaque partie d’une dimension différente qui a été tirée vers la Terre primaire et est vraisemblablement régie par une faction différente – la région de l’Empire Hydra est l’endroit le plus probable pour les joueurs de rencontrer Red Skull, par exemple.

Marvel Future Revolution sera-t-il lancé sur d’autres plateformes ?

Le jeu se lancera simultanément sur Android et iOS. Vous pouvez vous pré-inscrire à l’une ou l’autre des plateformes sur le site Web du jeu. Selon la page Play Store, il nécessite Android 6.0 ou supérieur et devrait probablement bien fonctionner sur l’un des meilleurs téléphones Android.

Qu’obtiendront les utilisateurs s’ils s’inscrivent à l’avance ?

L’une des nombreuses caractéristiques dont Netmarble s’est vanté à propos de ce jeu est que les personnages auront des millions de produits cosmétiques. L’une des récompenses pour les joueurs qui se préinscrivent au jeu sera des skins exclusifs pour les personnages des joueurs (bien qu’il soit noté dans une note de bas de page sur le site Web du jeu que les joueurs ne pourront réclamer un costume que pour un personnage, pas tous ).

