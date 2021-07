Quand Max Whitlock participe-t-il aux Jeux olympiques de Tokyo ? Date, heure de début au Royaume-Uni et comment regarder la star de la gymnastique à nouveau en or

Max Whitlock aura tous les yeux rivés sur lui alors qu’il dirige l’équipe de gymnastique de Grande-Bretagne cet été.

À seulement 28 ans, il entre aux Jeux en tant que vétéran et a déjà un curriculum vitae que de nombreux athlètes tueraient pour l’avoir.

Max Whitlock a remporté trois médailles de bronze olympiques et deux médailles d’or

Cet été, il a la chance d’ajouter encore plus de médailles à sa collection.

Whtilock a remporté deux médailles d’or aux Jeux olympiques de Rio 2016, pour le sol et le cheval d’arçons.

À l’approche des jeux de Tokyo, l’équipe GB devrait à nouveau bien faire en gymnastique.

Mais à quand ses événements ? Et où pouvez-vous regarder? Nous avons ce qu’il vous faut.

Max Whitlock devra apporter son match A pour Tokyo Max Whitlock : Quand est-il en compétition ?

Les qualifications masculines pour la gymnastique débuteront le samedi 24 juillet à 6h30, heure du Royaume-Uni.

Cela comprend la barre horizontale pour hommes, la barre parallèle pour hommes, le sol pour hommes et les anneaux pour hommes.

Matt Whitlock participera à tous les événements.

Le vétéran de la gymnastique dirigera l’équipe GB Max Whitlock : Où puis-je le regarder ?

La BBC diffuse les Jeux olympiques de Tokyo au Royaume-Uni afin que les fans puissent regarder Max gratuitement en direct sur BBC One et BBC iPlayer.

Eurosport détient les droits principaux pour l’Europe et un flux peut être regardé via leurs chaînes avec un abonnement payant.

talkSPORT aura des mises à jour régulières de Tokyo tout au long des Jeux tandis que talkSPORT.com vous apportera également toute l’action et la réaction du Japon.

Whitlock aspire également à participer aux Jeux olympiques de 2024 Max Whitlock : Qu’est-ce qui a été dit ?

Parlant de ses coéquipiers, qui participeront à leurs premiers Jeux olympiques, Whitlock a déclaré : « Je ne suis pas seulement un peu plus âgé [than them], j’ai quelques années de plus.

« J’ai presque un cycle de plus que ces gars-là, mais c’est en fait un sentiment vraiment fier pour moi, d’être toujours ce gars qui continue. Evidemment en espérant et en essayant de viser les potentiels podiums et titres à mon âge. J’ai toujours l’impression qu’il y a plus dans le réservoir.

Le gymnaste de l’équipe GB, Joe Fraser, s’est exprimé sur Whitlock, déclarant : « L’avoir à bord dans cette équipe et nous donner tous les conseils a été incroyable au cours des 10 dernières années que je l’ai observé », a déclaré Fraser.

“Étant junior comme il est senior, je pensais juste ‘ah, je veux juste être comme Max.’ Maintenant, être réellement dans une équipe avec lui, cela me remplit de joie et je veux juste voir ce que nous pouvons tous réaliser à Tokyo.