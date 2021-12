Quand même Jose Mourinho pensait que le football rentrait à la maison et a montré «la moitié» de l’armoire à trophées sur talkSPORT

Alors que 2021 tire à sa fin, talkSPORT.com revient sur une autre année de plaisanteries radio classiques.

On ne s’ennuie jamais à talkSPORT Towers et, comme d’habitude, ça a été une année pleine de rires.

parlerSPORT

Le légendaire manager de football Jose Mourinho a rejoint talkSPORT pour l’Euro 2020 et a fait rire les auditeurs

Ce Noël, asseyez-vous et profitez de certains de nos moments préférés à l’antenne, avec un invité spécial supplémentaire pendant l’Euro 2020.

L’ancien patron de Chelsea, Manchester United et Tottenham Hotspur, Jose Mourinho, a rejoint les géants de la radio pour donner son analyse d’expert sur le tournoi et a présenté de manière typique son succès.

L’animatrice de talkSPORT Laura Woods n’a pas pu s’empêcher de remarquer l’impressionnante collection de trophées en arrière-plan lorsque Mourinho a fait sa diffusion depuis chez lui.

Le trophée de la Premier League et de la Ligue des champions peut être distingué, mais quelques-uns n’étaient pas très clairs.

Lorsqu’on lui a demandé ce qui était exposé, Mourinho, qui a remporté 25 trophées en tant qu’entraîneur, a répondu : « La moitié !

Mourinho exhibait l’un de ses titres de Premier League

Mourinho était au petit-déjeuner avant les derniers matches de groupe de l’Angleterre et de l’Écosse pour l’Euro 2020, au cours desquels les Trois Lions ont vaincu la République tchèque pour remporter le groupe D, mais malheureusement, l’Écosse a succombé à la défaite contre la Croatie qui les a vus se faire éliminer du tournoi.

Au fur et à mesure que le tournoi avançait, le manager portugais a fait rire les fans encore plus après avoir chanté certains des Three Lions après la célèbre victoire de l’Angleterre contre l’Allemagne.

Je chante ‘il rentre à la maison’ pour montrer mon bonheur », a déclaré le Special One, après avoir joué un clip du célèbre hymne anglais en direct.

Mourinho a cependant lancé un avertissement au pays en disant « … mais il ne rentre pas encore à la maison ».

Comme il avait raison…

.

Alors que l’Angleterre n’a pas remporté l’Euro 2020, l’ensemble du tournoi a été une occasion inoubliable

Offre de pari du jour

Vous trouverez ci-dessous quelques offres de paris intéressantes à offrir pendant la période festive du football aux nouveaux clients.

888SPORT – Pariez 10 £ Obtenez 45 £ en paris gratuits – OFFRE DE RÉCLAMATION*

WILLIAM HILL – 1+ but à marquer le lendemain de Noël en PL OFFRE DE RÉCLAMATION*

888sport – Un dépôt minimum de 10 £/€ avec le code promo est requis – Vous devez parier un minimum de £/A un dépôt minimum de 10 £/€ avec le code promo est requis 1/2 (1,50) ou plus sur un marché sportif qui sera réglé avant le 26 décembre 23:59:59• Le pari gratuit de 5 £/€ sera valable 7 jours • Le solde du dépôt peut être retiré à tout moment • Retrait général restrictions et conditions générales complètes s’appliquent. 18+ BeGambleAware.Org

William Hill – 18+. Jouer en toute sécurité. Nouveaux clients utilisant EPB20. Mobile uniquement. S’applique aux paris placés à partir de 09h00 le 22 décembre 2021 jusqu’à 12h30 le 26 décembre 2021. Max 1 £ pari à 20/1. Retours payés sous forme de paris gratuits de 4 x 5 £ (expiration de 30 jours). Les restrictions et conditions relatives aux joueurs et aux devises s’appliquent. 18+ begambleaware.org