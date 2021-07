Quand Mike Tyson a donné un coup de poing à Floyd Mayweather sur scène et que Mayweather n’a même pas bronché

in

Depuis les années 1980, Mike Tyson est l’un des hommes les plus effrayants de la planète, mais il n’a pas réussi à effrayer Floyd Mayweather lorsqu’ils se sont rencontrés sur scène.

Lors d’un événement de boxe fin 2014, la légende des poids lourds a décidé de tester la détermination du roi livre pour livre.

On savait déjà que le couple n’était pas en bons termes, soi-disant à la suite d’une descente de police en 2001 – une époque où ils étaient tous les deux deux des plus grands noms du monde de la boxe, avec Tyson plus important que Mayweather.

Un ancien assistant d’Iron Mike, Darryl Francis, a déclaré à USA Today que l’aversion de Tyson pour Mayweather provenait du fait qu’il croyait que Floyd avait appelé au raid.

La police a perquisitionné le domicile de Tyson à Las Vegas en septembre de la même année après qu’une femme a accusé Tyson de l’avoir agressée sexuellement à deux reprises.

Dans son livre, Tyson a déclaré qu’un ami lui avait dit que la victime présumée sortait également avec “un autre boxeur éminent”.

Tyson a toujours insisté sur le fait qu’il ne pouvait rien prouver et a déclaré plus tard: «Je suis bon avec ça maintenant. Vous pouvez pardonner, mais vous devez vous souvenir.

Tyson a lancé un faux coup de poing en direction de Mayweather

13 ans plus tard, lorsqu’ils se sont rencontrés sur scène, Tyson a chargé Mayweather et a simulé un coup de poing dans sa direction.

Floyd ne broncha pas et ils s’embrassèrent, un peu maladroitement.

Bien que l’incident ait semblé jovial, les commentaires faits un an plus tard semblaient suggérer que ce n’était pas le cas.

Dans une interview de 2015, Mayweather a affirmé qu’il était le plus grand boxeur de tous les temps, devant Muhammad Ali et Tyson.

Tyson s’est offusqué des commentaires, non pas sur lui-même, mais sur son héros Ali.

Tyson a fait un retour sur le ring contre Roy Jones Jr l'année dernière 'Iron' Mike Tyson montre une puissance et un physique dévastateurs dans des séquences d'entraînement avant le combat de retour contre Roy Jones Jr.

“Il est très délirant”, a répondu Tyson.

« Écoutez, s’il était n’importe où près de ce royaume de grand comme Muhammad Ali, il serait capable d’emmener ses enfants à l’école tout seul.

« OK, il ne peut pas emmener ses enfants à l’école tout seul, et il dit qu’il est génial ?

« La grandeur, ce n’est pas se protéger des gens. C’est accepté par le peuple. Il ne peut pas emmener ses enfants tout seul à l’école. C’est un petit homme effrayé. C’est un homme très petit et effrayé.