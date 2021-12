Quand Minecraft ajoutera le Warden et Allay for Wild Update 1.19

Minecraft Cave and Cliffs Part 2 est sorti et les fans veulent savoir quand la mise à jour Wild 1.19 sortira car elle ajoutera le directeur et l’allais.

La version 1.18 de Mojang est suffisamment importante en soi car elle contient de nombreuses fonctionnalités. Les sommets des montagnes sont plus hauts que jamais, la génération de terrain a été repensée, les grottes sont plus élaborées et nous avons des bougies. Huzzah !

Bien que tout ce qui précède soit excitant, la malheureuse nouvelle est que nous devons attendre l’année prochaine pour des ajouts plus attendus tels que Deep Dark.

Minecraft | Bande-annonce officielle du DLC Walt Disney Magic Kingdom

BridTV

6686

Minecraft | Bande-annonce officielle du DLC Walt Disney Magic Kingdom

https://i.ytimg.com/vi/FuXYIBoqHm4/hqdefault.jpg

901996

901996

centre

13872

Le directeur a-t-il été ajouté à Minecraft ?

Le gardien n’a pas été ajouté à Minecraft car il a été entièrement retardé de Cave and Cliffs.

Il était censé être lancé avec Cave and Cliffs Part 2, mais Mojang a annoncé sur Twitter que la foule avait été reportée à l’année prochaine. Son delay côtoie évidemment le Deep Dark.

C’est dommage que la foule ait été retardée, mais ils rendront la mise à jour 1.19 Wild encore meilleure. Ce sont des créatures terrifiantes qui rendront l’exploration du sous-sol encore plus effrayante et horrible, car ce sont des monstres aveugles qui chassent en écoutant des sons.

Le jeu mièvre de Mojang se transformera en Descent quand ils arriveront, mais nous devons juste attendre encore un peu.

L’Allay est-il déjà dans Minecraft ?

La foule Allay n’est pas dans Minecraft.

Il n’a jamais été rattaché à Cave and Cliffs, donc la foule n’a pas été retardée contrairement au gardien. Leur arrivée a été déterminée par les votes des fans de Live 2021.

Quant à la raison d’être des Allay, il s’agit d’une foule amicale qui vous aidera en collectant des ressources pendant que vous extrayez. Les fans ont voté pour eux au lieu de Bronze Golem et Glare.

Semblables au Warden, ils arriveront dans le chapitre 1.19.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Nous voulons que Deep Dark et ses habitants gardiens soient aussi profonds, sombres et effrayants que possible ; c’est pourquoi nous déplaçons ces fonctionnalités vers notre mise à jour 2022. Assurez-vous simplement de rester à l’écoute pour tout le spectacle pour en savoir plus et voir la GRANDE révélation de toutes les nouveautés à venir dans Minecraft ! pic.twitter.com/EEIFskw6Mg – Minecraft (@Minecraft) 16 octobre 2021

Quand sort la mise à jour 1.19 de Wild ?

La mise à jour Wild 1.19 sortira en 2022 et ajoutera à la fois les mobs Warden et Allay.

Aucune date de sortie spécifique n’a été annoncée pour le patch, mais c’est extrêmement excitant. Non seulement à cause des foules susmentionnées, mais aussi parce qu’il ajoutera un biome nommé Mangrove Swamps rempli de grenouilles.

Les lucioles arriveront également aux côtés de blocs de boue et de bateaux avec des coffres. Nous mettrons à jour cet article lorsque d’autres nouvelles seront partagées par Mojang.

MICROSOFT : Pourquoi l’astuce néo-zélandaise d’accès anticipé pour Halo Infinite ne fonctionnera pas

Dans d’autres nouvelles, mise à jour de Marvel’s Avengers: Comment obtenir le DLC Spider-Man et Klaw Raid