Quand mon bébé aura-t-il des dents ?

27/12/2021

Act. à 11:58 CET

Alicia mendoza

Le processus de dentition dans les bébés c’est l’un des plus douloureux pour eux. Ce n’est pas pour moins : le premières dents de lait avec lequel nous pouvons commencer à introduire des aliments solides qui peuvent être mâchés en plus de le compléter avec du lait maternel.

Les premières dents de lait commencent à apparaître vers l’âge de six ou sept mois et sont terminées, bien qu’il y ait toujours des variations chez chaque bébé, vers 18 mois ou un an et demi.

À 7 mois, l’enfant aura environ quatre dents, et à partir de 8 mois, quatre dents supplémentaires apparaîtront. Les premières dents à apparaître seront les incisives centrales (d’abord dans la mâchoire inférieure puis dans la mâchoire supérieure) et l’incisive latérale supérieure. Plus tard apparaîtront les canines, puis les molaires, à la fois dans l’arcade supérieure et dans l’arcade inférieure des dents. Ce sont des dents de lait, ce qui signifie qu’elles tomberont pour être remplacées par les dents permanentes.

Comment savoir si mon bébé fait ses dents ?

Comme le soulignent Eduard Estivill Sancho et Gonzalo Pin dans le livre « Pediatrics with Common Sense », lorsque notre bébé approche de cet âge, nous devons être attentifs aux différents signes pour remarquer l’apparence de ses dents :

Produit plus de salive que la normale Babea Pleure et est agitée A du mal à dormir Ne veut pas manger Met les doigts et autres objets dans la bouche et les serre avec les gencives : « L’éruption des dents amènera l’enfant à sucer tout ce qui est à portée de main pour soulager l’inconfort de vos gencives nues. »

Pour vérifier que les premières dents sortent, on palpe la zone des gencives. On remarquera une bosse dans les gencives et éventuellement la zone rouge et enflée.

Comment soulager les douleurs dentaires ?

Selon Eduard Estivill Sancho et Gonzalo Pin, il existe trois techniques que nous pouvons utiliser pour soulager leur douleur.

Jouets à mâcher: La pression qu’ils exercent avec les jouets avec les anneaux de dentition les aide à soulager leur douleur. Massage dans la zone enflammée: on peut frotter la zone de la gencive enflammée avec un doigt.Du froid: pour réduire l’enflure, nous pouvons recourir au froid, par exemple, à l’aide d’une cuillère froide.

Estivill et Pin ne recommandent pas de donner aux enfants des analgésiques autres que sur ordonnance. Il est également conseillé de retirer la tétine de notre enfant afin qu’avec la sortie des dents des déformations des mâchoires et des arcades dentaires ne se produisent pas.