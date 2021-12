Quand mon bébé va-t-il s’endormir ?

19/12/2021 à 09h00 CET

Alicia mendoza

Le sommeil des bébés est l’une des causes des réveils continus chez les parents lorsqu’ils ont un enfant.

Ils se réveillent plusieurs fois la nuit, ils ne s’endorment pas quand nous avons besoin de nous reposer, ils ne dorment que peu de temps et ils se réveillent en pleurant & mldr; Et ainsi de suite à plusieurs reprises chaque jour. Par conséquent, l’une des grandes questions auxquelles chaque parent veut obtenir une réponse est la suivante : quand mon bébé dormira-t-il sur le crochet ?

L’horloge biologique n’est pas développée

Il existe une explication scientifique pour laquelle les bébés ne peuvent pas maintenir un sommeil continu. Les bébés ont un sommeil polyphasique, c’est-à-dire qu’ils ont de nombreuses courtes périodes de sommeil tout au long de la journée, souvent accompagnées de réveils bruyants. Ce n’est pas le type de sommeil qui prédomine chez les adultes, puisque nous avons un sommeil monophasique, c’est-à-dire que nous n’avons qu’une nuit de repos qui dure entre 6 et 8 heures.

Les réveils continus des bébés se produisent parce que leur horloge biologique ne s’est pas encore développée. L’horloge biologique d’une personne est située dans l’hypothalamus et régule les rythmes circadiens. Ces rythmes circadiens sont les rythmes que les humains adoptent dans un cycle de 24 heures en réponse aux changements de lumière et d’obscurité. C’est-à-dire que lorsqu’il y a de la lumière, nous nous y adaptons et nous sommes éveillés et lorsqu’il y a de l’obscurité, nous avons tendance à nous endormir.

Les bébés à la naissance n’ont pas d’horloge biologique développée | Pexels

Les bébés à la naissance n’ont pas cette horloge biologique développée, ils ont donc besoin d’une période de maturation et d’adaptation pour avoir un sommeil stable et régulé. « Alors que les zones du cerveau qui génèrent le sommeil sont façonnées bien avant la naissance, l’horloge de vingt-quatre heures qui contrôle le rythme circadien, le noyau suprachiasmatique, met un temps considérable à se développer », explique le scientifique du sommeil Matthew Walker dans son livre « Pourquoi nous dormons’.

Pour cette raison, les bébés ne suivent pas le même rythme au repos que nous, mais cette horloge biologique s’adapte toujours aux différents changements qui affectent leurs rythmes circadiens.

L’alimentation des bébés, en particulier l’allaitement, affecte également les routines de sommeil du bébé.

Quand le sommeil du bébé se stabilisera-t-il ?

Il est normal que les bébés aient un sommeil dérégulé au cours des premiers mois de la vie, mais à mesure qu’ils grandissent et vieillissent, leurs rythmes et leurs routines suivront les nôtres. « Jusqu’à l’âge de trois ou quatre mois, un nouveau-né ne commencera pas à montrer des signes timides d’être régi par un rythme quotidien. Lentement, le noyau suprachiasmatique commence à adhérer à des signaux répétitifs, tels que la lumière du jour, les changements de température et les repas, établissant un rythme de plus en plus cohérent sur vingt-quatre heures », explique Walker.

Petit à petit, leurs horaires de sommeil s’adapteront aux nôtres, à condition que nous, en tant que parents, fixions également les heures pour qu’ils dorment et mangent.

« Dès la première année du bébé, le noyau de l’horloge suprachiasmatique est davantage régi par les changements de lumière et est plus éveillé pendant la journée, bien qu’il alterne avec plusieurs siestes, et dort davantage la nuit. Dans la plupart des cas [al año], les attaques indiscriminées de sommeil et d’éveil qui parsèment le jour et la nuit disparaissent », ajoute Walker.

Si vous craignez que votre enfant n’arrête pas de se réveiller, il n’y a aucune raison de s’inquiéter, cela fait partie de son développement biologique. Dès le premier anniversaire et jusqu’à l’âge de quatre ans, votre rythme circadien se stabilisera complètement.

Dès l’âge de quatre ans, les enfants passeront d’un sommeil polyphasique à un sommeil plus monophasique dans lequel ils dorment entre 8 et 10 heures, et le compléteront souvent par une sieste.