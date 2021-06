Quand mon fils est sorti en tant que trans, j’étais comme, ‘Yay!’ 10z viral

Le mois de juin a été rempli de sites de propagande et de médias trans-positifs en compétition pour l’honneur du « plus réveillé ». Teen Vogue ne fait pas exception, et étant donné qu’il s’adresse, eh bien, aux adolescents, c’est probablement le pire de tous. Surtout avec sa dernière interview avec la députée Marie Newman et son fils transgenre.

La représentante Marie Newman (D-IL), qui a gagné en popularité sur Twitter pour son comportement enfantin consistant à mettre en place un drapeau trans pour contrarier délibérément la représentante Marjorie Taylor Greene. Dès le départ, Teen Vogue nous dit que Newman est un autre petit gâteau qui a été traumatisé par la victoire de Trump en 2016 et qui craignait qu’Orangeman ne « revienne » sur tous les droits de son fils. Maintenant, elle est toute gênée par la «nouvelle vague de législation transphobe proposée et adoptée dans les États du pays» par les républicains et par le fait que le GOP «utilise les enfants trans comme son bâton».

Newman a dit ceci à propos de l’histoire de son fils qui est devenu trans :

Je m’en souviens très bien parce que tout s’est passé juste autour de l’obtention du diplôme de huitième année, et j’étais juste joyeux quand elle me l’a dit. Ce que j’ai réalisé, c’est qu’elle faisait semblant d’être quelque chose qu’elle n’était pas, et l’idée qu’elle se permette d’être authentique et que tout le monde autour d’elle soutient son authenticité – je ne peux pas le décrire autrement que je pense que j’ai levé les mains dans l’air et j’étais comme, ‘Yay!’

Quel parent exceptionnel ! Votre fils est aux prises avec une maladie mentale et au lieu de demander de l’aide, vous décidez de l’encourager. C’est le genre d’histoires que Teen Vogue veut que vos enfants lisent. Sans oublier que le but de l’interview était de promouvoir le programme de Newman et de faire avancer la loi sur l’égalité.

Selon l’intervieweur, l’amour de la représentante pour son fils malgré son manque de confiance dans le gouvernement américain est « une leçon que de nombreux Américains peuvent tirer des Newman ce mois de la fierté ». Oui, apparemment, utiliser votre enfant à des fins politiques est quelque chose que nous devrions tous rechercher.

