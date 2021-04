Quand NCIS, FBI et plus reviendront à CBS après le dernier retard

Un représentant de CBS a confirmé à CinemaBlend que les nouveaux épisodes de NCIS commenceraient à être diffusés la semaine prochaine, le 27 avril, en commençant par l’épisode qui devait être diffusé le 20 avril à 20 h HE. FBI et FBI: Most Wanted, à 21 heures et 22 heures, reprendront avec leurs épisodes initialement prévus pour le 20 avril le 27 avril également. Ainsi, alors que les fans devront attendre inopinément une semaine, le délai n’est pas trop long! Quant à ce qui vous attend, continuez à lire.