Quand nous aurons une correction

celui d’hier Club de croissance platine L’alerte flash du légendaire investisseur Louis Navellier a expliqué étape par étape comment le marché finira l’année, y compris quand nous pourrions voir une correction.

Aujourd’hui, écoutons. Il y a beaucoup à couvrir, alors allons-y directement.

*** Les marchés marquent une pause, mais attendez-vous à ce qu’ils grimpent malgré le surachat

Pour les nouveaux lecteurs de Digest, Club de croissance platine est le service d’investissement premium de Louis. Les membres ont accès à tous les bulletins d’information de Louis, ainsi qu’à un portefeuille modèle composé de ce qu’il considère comme le « meilleur des meilleurs » de toutes ses recommandations.

Les membres reçoivent également les alertes Flash de Louis qui fournissent des informations opportunes sur le marché et des informations exploitables. Comme d’habitude, l’alerte d’hier comprenait les deux.

Nous commencerons par Louis offrant une vue à 30 000 pieds du recul du marché sur deux jours, bien que le Nasdaq et le S&P affichent des gains au moment où j’écris jeudi en milieu d’après-midi :

Nous avons présenté le graphique ci-dessous dans un précédent Digest. Il montre les recherches de l’économiste Ed Yardeni sur les variations moyennes en pourcentage du S&P 500, par mois, entre 1928 et 2021.

Comme vous pouvez le voir, au point de Louis ci-dessus, novembre est l’un des mois les plus forts de l’année d’un point de vue historique.

Pendant que vous cherchez, consultez le rendement moyen de décembre.

Source : Yardeni.com

***Louis pivote rapidement sur la grande nouvelle d’hier : l’inflation

Si vous l’avez manqué, hier, nous avons appris que l’indice des prix à la consommation d’octobre avait atteint des niveaux jamais vus depuis 1990. Il a bondi de 6,2 % en glissement annuel, faisant exploser le chiffre de 5,4 % en glissement annuel du mois précédent.

Voici Louis :

L’inflation est un problème mondial. La Chine a actuellement une inflation affreuse, la plus jamais enregistrée. Et évidemment, nous avons le taux d’inflation le plus élevé depuis plus de 30 ans.

La plupart de l’inflation est liée au gaz naturel, à l’essence et aux voitures d’occasion – les « voitures d’occasion » parce qu’elles ne peuvent pas fabriquer de nouvelles voitures (en raison des goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement).

Ce qui est fascinant, c’est que les banques centrales du monde entier ne veulent rien faire.