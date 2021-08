Quand Olivia-Newton John a volé la vedette aux Jeux olympiques

Les Jeux olympiques inspirent toujours la fierté nationale, et les Jeux de Sydney en 2000 n’étaient pas différents. La star de Grease, Olivia Newton-John, a été choisie pour se produire lors de la cérémonie d’ouverture en hommage à son Australie natale, et cela ne pouvait pas mieux tomber pour l’actrice et chanteuse. Les années 90 ont été une décennie difficile pour Newton-John, avec notamment un divorce avec son ex-mari Matt Lattanzi et son premier diagnostic de cancer. Cependant, tel un phénix de ses cendres, Newton-John est monté sur scène et a volé la vedette.

Newton-John s’est associé à son compatriote australien John Farnham, qui sortait d’un grand succès avec la chanson “You’re the Voice”, pour interpréter une interprétation émouvante de “Dare to Dream” lors des cérémonies d’ouverture. Newton-John a chanté la chanson comme la professionnelle qu’elle était, tout en portant des diamants estimés à 1,6 million de dollars. Newton-John a également participé à la cérémonie d’allumage de la torche et a qualifié sa participation aux Jeux olympiques de Sydney de l’un des “honneurs les plus excitants de ma vie”.

Farnham a avoué dans une interview en 2015 que bien que leur performance finale ait été un succès retentissant, il y avait eu quelques bosses en cours de répétition; à savoir, le fait qu’il a laissé tomber Newton-John en pratiquant. “Nous avons fait les Jeux olympiques ensemble et pendant la répétition, je l’ai laissée tomber”, a admis Farnham dans l’émission télévisée Network Ten The Project, citant une distraction.

“Je l’ai laissée partir et elle est descendue et elle portait cette longue robe scintillante et scintillante et nous marchions au milieu de la foule de bénévoles, qui aidaient juste pour que la caméra puisse prendre la photo, et deux jolies filles y allaient ‘John, John monte’ … et je l’ai lâchée et je me sentais mal”, a révélé Farnham. Cependant, c’était de l’eau sous les ponts pour les deux chanteurs, qui ont finalement fait la tournée Two Strong Hearts ensemble en 2015.

Newton-John a récemment fait la une des journaux pour avoir soutenu sa fille anti-vaxxer, Chloe Lattanzi, et révélé qu’elle ne recevrait pas le vaccin COVID-19. Lors d’une interview avec The Herald Sun en février, on a demandé à Newton-John si elle prévoyait de se faire vacciner contre le coronavirus en tant que défenseur de la médecine « naturelle ». “Pas à ce stade, non”, a-t-elle dit, rapporte le Daily Mail. Newton-John, qui lutte contre un cancer du sein de stade 4, n’a pas approfondi le sujet, mais sa fille l’a fait. “Je ne suis pas un anti-vaccins, je suis anti-mettre du mercure et des pesticides dans mon corps, qui sont dans beaucoup de vaccins”, a déclaré Lattanzi, qui n’a aucune formation médicale.

“Pour moi, le vrai médicament est ce qui vient de la terre. Je pense que les gens font confiance aux vaccins parce que le médecin dit que c’est sûr, je le faisais avant”, a poursuivi Lattanzi. Elle a affirmé avoir elle-même “fait des recherches” et pense que les vaccins sont dangereux, malgré toutes les recherches médicales montrant que la plupart le sont. “Si j’avais eu la chance de prendre des herbes et des plantes quand j’étais bébé plutôt que de me faire injecter des toxines, je l’aurais fait”, a déclaré Lattanzi.