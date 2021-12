« Quand on a quelque chose d’exceptionnel comme Jorge Molina, c’est merveilleux »

19/12/2021 à 17:21 CET

L’entraîneur de Grenade, Robert Moreno, a déclaré qu’il était « merveilleux » d’avoir dans son équipe « quelque chose d’exceptionnel comme Jorge Molina », le protagoniste avec son triplé lors de la victoire 4-1 remportée ce dimanche par l’équipe rojiblanco contre Majorque.

« Sur le plan personnel et professionnel, Jorge Molina est un exemple, quelqu’un qui transmet des valeurs aux jeunes, et je suis ravi de toutes les bonnes choses qui lui arrivent. Les mots ne suffisent pas pour définir un professionnel de ce niveau », a commenté Moreno lors d’une conférence de presse.

« Jorge Molina (qui a presque 40 ans) est une exception, il n’est pas une règle, et quand il a quelque chose d’exceptionnel comme Jorge Molina, il est merveilleux », a ajouté l’entraîneur à propos du buteur vétéran.

Moreno pense que Grenade a joué contre Majorque « un match très complet » et qu’ils parlaient « sur le terrain, c’est là qu’il faut parler ».

Il était « très heureux de donner de la joie aux fans » et à eux-mêmes qui sont ceux qui souffrent « au jour le jour » de ne pas pouvoir « toujours faire ce que veulent les fans ».

L’entraîneur a souligné dès le crash le « pas en avant » de son équipe après la pause étant « plus courageux et agressif », en plus « du sérieux et du sacrifice de tous », et a souligné que « les joueurs croient » et savent « à quoi jouer ».

L’entraîneur de Grenade estime qu’en trois jours, enchaîner une élimination en Coupe contre Mancha Real, une équipe de la deuxième RFEF et une victoire 4-1 en Liga Santander montre « la grandeur et à quel point le football est merveilleux ».

« Ce qui s’est passé jeudi si cela se produit dans l’autre sens est merveilleux, mais quand cela se produit contre vous, vous ne pouvez pas le supporter, c’est inacceptable. Tu dois faire un gros effort pour faire des choses comme aujourd’hui« Moreno condamné, précisant que « des situations comme celles de l’autre jour (élimination en Coupe) « enlèvent » leur sommeil. »