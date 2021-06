Quand on donne de l’argent aux riches, pourquoi l’inégalité nous surprend-elle ? 10z viral

— de Beat The Press

Ces dernières semaines, plusieurs articles ont fait état de l’énorme richesse qu’un petit nombre de personnes a tirée des vaccins et des traitements développés pour contrôler la pandémie. Beaucoup y voient un résultat malheureux de nos efforts pour contenir la pandémie. De ce point de vue, contenir la pandémie est un objectif extrêmement important, si certaines personnes deviennent incroyablement riches en conséquence, c’est un prix qui vaut la peine d’être payé. Après tout, nous pouvons peut-être même imposer une partie de leur richesse après coup.

La partie exaspérante de cette histoire est que ce n’est évidemment pas vrai. Mais, tout comme les partisans de Donald Trump sont prêts à croire n’importe quelle histoire folle qu’il raconte sur l’élection volée, nos types intellectuels sont prêts à accepter l’idée que la seule façon dont nous aurions pu obtenir des vaccins aussi rapidement que nous l’avons fait était d’accorder un petit nombre de monopoles de brevets d’entreprises et de particuliers. Et, tout comme aucune preuve ne peut dissuader les Trumpers de croire que leur homme a réellement gagné les élections, il n’est pas possible d’impliquer la plupart des gens dans les débats politiques pour envisager la possibilité que nous n’ayons pas besoin de monopoles de brevets pour financer le développement de médicaments. ou des vaccins.

Ceci est particulièrement inquiétant dans le cas de la récolte actuelle de vaccins développés aux États-Unis et en Europe. Le développement de la technologie de l’ARNm s’est fait écrasant sur les dix cents du public. Ce n’est guère un secret. En fait, le NIH possède l’un des brevets clés que Moderna a utilisés dans le développement de son vaccin.

Le New York Times a même récemment publié un article soulignant le travail du Dr Kato Kariko, qui, selon lui, a passé toute sa carrière à travailler sur des subventions gouvernementales et n’a jamais gagné plus de 60 000 $ par an. Bien sûr, il est raisonnable de payer des chercheurs de premier plan comme le Dr Kariko considérablement plus de 60 000 $ par an, mais le fait est que les chercheurs peuvent être motivés par l’argent (ainsi que par l’engagement de beaucoup pour aider l’humanité), ils ne t besoin de monopoles de brevets accordés par le gouvernement.

Le développement du vaccin Oxford-AstraZeneca a également été financé presque entièrement par des fonds publics. AstraZeneca a en fait été engagé après coup en tant que partenaire, sous l’impulsion de Bill Gates. Le vaccin lui-même a été développé par une équipe de chercheurs d’Oxford.

Dans le cas des vaccins à ARNm et du vaccin Oxford-AstraZeneca, nous aurions pu simplement passer un contrat avec les entreprises pour faire le travail, nous n’avions pas à leur donner le monopole des brevets. Si cela vous semble étrange, sortez et regardez la rue devant votre maison. L’entreprise qui a pavé la rue a été payée sur un contrat avec le gouvernement, elle n’a pas obtenu le monopole des brevets sur la rue.

Pour une raison quelconque, nous ne pouvons même pas obtenir une discussion sérieuse dans les cercles politiques sur les alternatives aux monopoles de brevets pour financer le développement de médicaments et de vaccins. À mon avis, nous devrions chercher des alternatives aux monopoles de brevets et de droits d’auteur en tant que mécanismes de financement gouvernementaux partout, mais le cas des alternatives est particulièrement convaincant dans le cas de la recherche biomédicale.[1]

Le problème avec la recherche biomédicale est que la nature exclusive de la connaissance, associée à l’énorme incitation à vendre des produits à des prix protégés par des brevets, est une énorme invitation à la corruption. L’exemple le plus dramatique de ce problème est la crise des opioïdes, où les principaux fabricants ont des milliards de dollars de règlements basés sur l’allégation qu’ils ont délibérément induit les médecins et le grand public en erreur sur le pouvoir addictif de la nouvelle génération d’opioïdes. Si l’OxyContin et d’autres opioïdes s’étaient vendus sous forme de génériques bon marché, il y aurait eu peu d’incitations à mentir sur leur caractère addictif. Et, bien sûr, si tous les résultats des essais cliniques étaient entièrement publics, ils n’auraient en aucun cas pu mentir.

Il y a aussi le problème avec les médicaments que le gouvernement ou les assureurs privés, réglementés par le gouvernement, prennent en charge la grande majorité de la note. Pour cette raison, qui n’a pas à s’inquiéter du financement gouvernemental direct de la recherche qui prime sur les décisions individuelles des consommateurs, comme cela pourrait être le cas avec des articles comme les voitures ou les téléphones intelligents. La demande d’un médicament particulier n’est déjà pas déterminée par les individus, il n’y a donc rien à usurper.

Les grandes fortunes créées par les monopoles de brevets et de droits d’auteur vont bien au-delà de la récolte actuelle de milliardaires du vaccin Covid. Il y a beaucoup de gens qui sont devenus extrêmement riches en développant des logiciels et d’autres technologies de l’information, des équipements médicaux et des plantes génétiquement modifiées, grâce aux monopoles de brevets ou de droits d’auteur. Bill Gates s’est porté volontaire pour être l’enfant vedette ici.

Alors que bon nombre des contributions apportées par ces riches ont été socialement précieuses, nous devons reconnaître que les récompenses qu’ils ont reçues étaient un choix politique. Nous aurions pu raccourcir et/ou affaiblir leurs monopoles sur les brevets et les droits d’auteur. Nous aurions également pu compter davantage sur le financement direct de la recherche open source.

C’est un point logique de base. Les monopoles de brevets et de droits d’auteur ne sont pas donnés par Dieu, ni même par la constitution (allez lire l’article 1, section 8). On peut les structurer comme on veut et on peut les intégrer à d’autres mécanismes de soutien à la recherche. Notre décision de structurer les monopoles de brevets et de droits d’auteur de manière à permettre à un petit nombre de personnes de devenir incroyablement riches est due au fait que nous avons des politiciens qui aiment les gens très riches.

Il n’y a rien d’inhérent au marché ni à aucune exigence technologique qui exige ce résultat. Et, ce résultat est justifié par des économistes et des journalistes qui sont trop paresseux ou incompétents pour penser par eux-mêmes. Comme tout bon Trumper, ils répètent ce qu’on leur dit.

Échec vaccinal pendant la pandémie

Malgré la célébration du succès de nos vaccins dans le contrôle de la propagation du virus parmi les personnes qui les contractent, nous avons fait un travail épouvantable en vaccinant le monde. À ce stade, l’Afrique, qui compte plus de 15 pour cent de la population mondiale, n’a reçu que 1,7 pour cent des vaccins dans le monde. La situation dans une grande partie de l’Amérique latine n’est guère meilleure, comme c’est le cas dans certains des pays les plus pauvres d’Asie. L’Inde souffre bien sûr terriblement d’une pénurie de vaccins, même si elle est l’un des principaux fabricants mondiaux et dispose d’un vaccin qu’elle a développé elle-même.

La Chine a été en mesure de distribuer 460 millions de vaccins dans son pays au cours du dernier mois. Cela s’ajoute à la fourniture de dizaines de millions de doses supplémentaires à des pays du monde entier. À ce rythme, il sera en mesure de produire suffisamment de vaccins pour couvrir la majeure partie de la population mondiale non vaccinée au début de 2022. En revanche, nos experts insistent sur le fait que nous ne pouvons probablement pas fabriquer les vaccins américano-européens plus rapidement que nous ne le sommes déjà, même si nous suspendons les protections par brevet et partageons la technologie. En fait. Thomas Cueni, le directeur général de la Fédération internationale des associations et fabricants de produits pharmaceutiques, insiste sur le fait que nous ne pouvons même pas produire des articles tels que des seringues et des flacons qui sont nécessaires pour distribuer les vaccins. (Cette affirmation peut être trouvée à 21.10 ici.)

L’implication est que les scientifiques et les ingénieurs chinois doivent être beaucoup plus compétents que ceux des États-Unis. (Je me rends compte que les vaccins à ARNm sont plus efficaces, mais les vaccins chinois ont été très efficaces pour maîtriser la pandémie dans des pays où ils ont été largement distribués, comme la Serbie et la Hongrie.) C’est dommage que nous ayons des gens aussi médiocres. en charge de nos efforts de lutte contre la pandémie. (Bill Gates a joué un rôle de premier plan avec sa fondation.) Peut-être que la prochaine fois, nous devrions sous-traiter le travail en Chine.

[1] J’aborde cette question dans le chapitre 5 de Rigged (c’est gratuit).

