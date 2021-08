Quand Pacquiao se bat-il : date, rival, heure et lieu du combat

Manny Pacquiao est de retour. Son retour était très attendu, car il n’a pas combattu depuis plus de deux ans. Un adversaire très difficile (Errol Spence) était recherché, mais une blessure à la dernière minute a fait exploser tous les plans.

Heure et date: Quand est Manny Pacquiao contre Yordenis Ugas?

Un Pacquiao vs Spence n’est pas le même que le combat entre le Philippin et son nouvel adversaire, mais il est très morbide. Ugas a remporté au bureau la ceinture qu’il possède maintenant et que PacMan avait auparavant. Il est temps de clarifier les choses. La soirée Pacquiao vs Ugas a lieu ce samedi 21 août 2021 à la T-Mobile Arena de Las Vegas (Nevada) à partir de 18h00 (heure locale).

États Unis: 21h00 (HE) / 18h00

Télévision : Sur quelle chaîne regarder Manny Pacquiao vs Yordenis Ugas ?

Fox Sports est la chaîne qui détient les droits de l’événement et est en charge de proposer la soirée aux Etats-Unis à travers la modalité de À la carte (74,95 $). Pendant ce temps, en Amérique latine, il sera possible d’aller jusqu’au bout ESPN dans son émission ESPN KnockOut. En Espagne, pour le moment, aucune télévision n’a repris les droits du combat.