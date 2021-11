Quand pas si: Dietmar Hamann affirme que Manchester United finira par licencier Ole Gunnar Solskjaer – Man United News And Transfer News

L’ex star de Liverpool et Manchester City, Dietmar Hamann, pense que Manchester United devrait limoger Ole Gunnar Solskjaer.

Dans une interview avec Metro.UK, il a déclaré : « Ils ne font aucun progrès si vous regardez l’équipe et les performances jusqu’à présent. Ce n’est pas assez bon.

« Les gens disent que Ronaldo est le problème, mais où seraient-ils sans ses buts.

« Il marque des buts importants à des moments importants pour Manchester United, et sans ses buts, ils seraient désormais hors de la Ligue des champions. »

Solskjaer se bat depuis quelques semaines pour sauver son emploi après un début de campagne catastrophique. Beaucoup pensaient que la défaite 5-0 de Man Utd contre Liverpool à Old Trafford serait le dernier clou dans le cercueil de Solskjaer.

Cependant, le conseil d’administration de United a fait confiance au Norvégien et continue de le soutenir en tant que manager.

Les deux matchs suivants ont vu United vaincre une équipe moyenne de Tottenham et récupérer un point tardif contre l’Atalanta grâce au brillant individuel de Cristiano Ronaldo.

« Vous ne pouvez pas gagner tous les matchs, mais ils ne jouent pas un bon football, ce n’est pas une bonne montre et ils sous-performent massivement », a déclaré Hamann.

« Avec l’équipe qu’ils ont constituée et depuis combien de temps le manager est là, pour l’instant, vous ne pouvez pas simplement dire » donnez-lui une autre fenêtre de transfert « .

«Ils ont dépensé de l’argent à chaque fenêtre de transfert, et le football n’est pas meilleur de Moyes aux managers depuis.

« Je pense que c’est une question de quand et non de si, et il y a beaucoup de ses anciens coéquipiers qui ne veulent pas l’appeler ou le dire tel quel. »

Le derby à venir contre Manchester City est crucial par rapport au classement de la Premier League.

Une victoire amènerait United au niveau des points avec City et garderait potentiellement Solskjaer dans un emploi !