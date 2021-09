Quand Pat Sajak de Wheel Of Fortune pense qu’il va arrêter d’héberger le Game Show

Bien sûr, même si Pat Sajak a manifestement vieilli au fil des ans, il ne semble pas très éloigné de son apparence lorsqu’il était un leader de Wheel of Fortune un peu plus frais dans les années 80. Contrairement à, disons, les looks très différents d’Alex Trebek à travers son Jeopardy! s’étirer. C’est presque dommage que nous n’ayons pas eu une bonne année de Wheel of Sajak avec une moustache proéminente. Ou peut-être vaut-il mieux que nous ne l’ayons pas fait. Qui sait? Donc, à moins que son visage ne tombe de son crâne au cours des prochaines années, nous n’aurons probablement pas à nous soucier de l’horreur des fans.