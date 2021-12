Quand Paul McCartney et Wings ont fait la liste des pays

Paul MccartneyL’influence de sur toute la musique moderne est incontestable, mais vous seriez pardonné d’avoir du mal à nommer la chanson qu’il a enregistrée qui a fait les charts country américains.

C’est arrivé le 21 décembre 1974 quand, avec Ailes, il grimpait déjà dans le Top 10 pop américain avec « Junior’s Farm ». Ce single Apple/Capitol était, techniquement du moins, une double face A avec une chanson directement inspirée d’un voyage à Nashville avec sa femme Linda et les autres membres de Wings, Denny Laine, Jimmy McCulloch et Geoff Britton.

Après avoir visité un club dans le célèbre quartier du centre-ville de la ville, le couple a écrit « Sally G », une histoire romantique qui se déroule même dans la capitale du pays et mentionne la rue même où la chanson est née (« La vie nocturne m’a emmené à Printer’s Alley, où Sally a chanté une chanson derrière un bar »).

« Mon pote Killen [studio owner and music publisher] nous a emmenés à Printer’s Alley, un petit quartier de clubs », s’est souvenu plus tard McCartney. Se référant aux paroles de « Sally G », il a ajouté: « Je n’ai vu personne nommée » Sally G « dans Printer’s Alley, et je n’ai vu personne qui me regardait quand elle chantait » A Troubled Mind « . C’était mon imagination, ajoutant à la réalité de celle-ci.

Enregistrée par Wings à Nashville en juillet 1974 avec « Junior’s Farm » et plusieurs autres morceaux, la chanson reflète l’amour de longue date de McCartney pour la musique country, ainsi que certains des meilleurs musiciens de Music Row. Le futur intronisé au Temple de la renommée du rock and roll Johnny Gimble, le joueur de violon vénéré dans le son swing western classique de Bob Wills et de ses Playboys du Texas. Étaient également présents à la session Vassar Clements, « Father of Hillbilly Jazz » et le prolifique guitariste d’acier Lloyd Green.

Un pays unique montrant

Avec des ingrédients si impressionnants, le morceau avait une telle authenticité que la maison de disques a décidé de le travailler pour la radio country. Il a commencé à attirer les ondes et a donné à McCartney sa première et unique apparition dans la liste des pays. Après avoir fait ses débuts au n ° 91, il culminerait au n ° 51.

Une autre statistique intéressante du classement de cette semaine à la fin de 1974 était que, pour la première fois, le Hot 100 contenait des succès en solo par les quatre Beatles. Avec « Junior’s Farm »/« Sally G » au n°8, Ringo Starrla version de « Only You » au n°14, et George Harrison‘s « Dark Horse » au n°24, John Lennon a complété l’ensemble avec un début n ° 68 pour « # 9 Dream ».

