Quand peut-on sortir sans masques ?

15/06/2021 à 17h19 CEST

Les masques ont fonctionné comme l’une des mesures phares des différents gouvernements du monde pour contrôler la pandémie de coronavirus. Mais dans de nombreux pays, et avec l’avancée du nombre de vaccinés, son utilisation à l’étranger commence à se relâcher. C’est le cas de Israël, où les citoyens peuvent rester sans masque dans les espaces extérieurs, ou États Unis, où les personnes déjà vaccinées peuvent être à l’extérieur sans porter de masque. Avec ces précédents, de nombreux autres pays, dont l’Espagne, ils commencent à envisager d’abandonner le caractère obligatoire du masque.

Mais à quel point sommes-nous proches de ce moment ? Fin mai, et sur proposition de certains gouvernements autonomes comme la Catalogne ou la Galice, le ministère de la Santé offert une idée approximative de l’état actuel de la question. Plus précisément, et comme l’a rapporté Fernando Simón, directeur du Centre de coordination des alertes sanitaires et des urgences, La Santé envisage de supprimer les masques extérieurs avant juillet à condition que l’évolution continue d’être celle actuelle et que les citoyens soient conscients « que les mesures de contrôle personnel doivent encore être maintenues ».

Au départ, et selon Simón lui-même, la mesure était liée à la réalisation d’un objectif de grande importance : 70 % de la population vaccinée, un scénario que nous n’atteindrons vraisemblablement pas avant fin août. Cependant, il semble que les responsables du gouvernement envisagent d’avancer cette mesure afin que les Espagnols et les touristes puissent profiter d’un été sans masque dans des lieux extérieurs. De plus, et comme ils l’ont souligné depuis 20 minutes, le Gouvernement gère également éliminer son utilisation dans les espaces où la couverture vaccinale est complète, comme les maisons de retraite.

Mais tous les gouvernements régionaux ne soutiennent pas ces mesures possibles. Certains cadres comme ceux de la Communauté de Madrid, d’Andalousie ou de Murcie ont exprimé leur inquiétude, notamment en raison de la conviction que L’assouplissement des mesures contre les coronavirus à l’extérieur pourrait entraîner une relaxation à l’intérieur, où ils doivent être conservés dans tous les cas. En ce sens, et dans RTVE, le professeur d’immunologie et vice-recteur de l’Université de Valladolid, Alfredo Correll, estime qu’avec un travail pédagogique adéquat suffira à sensibiliser la population à la marche à suivre.

Quoi qu’il en soit, nous devons garder à l’esprit que l’élimination éventuelle de l’utilisation obligatoire du masque dans les espaces extérieurs ne correspond pas au gouvernement national mais à la Commission de la santé publique et au Conseil interritorial du système national de santé (CISNS) . Mais la communauté scientifique en général semble approuver cette mesure au fur et à mesure que le plan de vaccination progresse. Un plan qui devrait encore s’accélérer courant juin, étant donné que l’Espagne recevra nombre record de vaccins provenant des différents laboratoires qui commercialisent. Finalement, les jours du masque d’extérieur semblent comptés.