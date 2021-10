Quand Peyton et Eli Manning reviennent-ils ?

Si vous lisez ceci, vous avez probablement posé la question ci-dessus à propos du Monday Night Football Mannings MegaCast qui se déroule pendant le match de la NFL sur ESPN2 et ESPN +.

Nous n’avons pas vu Peyton et Eli Manning faire leur incroyable diffusion en direct depuis la semaine 3, quand Eli a retourné les doubles oiseaux. Les deux QB nous ont donné des moments incroyables, notamment Peyton jetant de l’ombre sur les Patriots, des stars invitées ayant des réactions incroyables en direct et bien plus encore.

Malheureusement, vous devez attendre plus tard dans le mois pour plus de Mannings.

La prochaine fois que nous aurons un Manning MegaCast, ce sera la semaine 7, lorsque les Saints de la Nouvelle-Orléans rendront visite aux Seahawks de Seattle le lundi 25 octobre.

Marquez vos calendriers.

Le prochain ManningCast aura lieu lors de la semaine 7 pour le match Saints-Seahawks MNF. Peyton et Eli Manning sont heureux de faire une pause l’un de l’autre. pic.twitter.com/3u1Rsc6JN3 – Annonce horrible (@awfulannouncing) 28 septembre 2021

Lister

Fil de renonciation au football Fantasy après la semaine 5: Il est temps d’ajouter Devontae Booker