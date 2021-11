Quand Pokemon BD et SP fonctionneront avec Pokemon Home

Pokemon Brilliant Diamond et Shining Pearl sont maintenant disponibles, mais BD et SP ne fonctionnent pas encore avec Pokemon Home car la mise à jour compatible devrait arriver plus tard.

Vous pouvez acheter l’un ou l’autre jeu dès maintenant ou vous pouvez acheter le pack duo. Le pack duo vous permet de profiter des deux versions afin que vous puissiez attraper toutes les créatures exclusives et légendaires.

Bien qu’il y ait beaucoup de monstres de poche dans le jeu, la malheureuse nouvelle est que vous ne pouvez pas les transférer pour le moment.

POKEMON : Brilliant Diamond et Shining Pearl meilleurs démarreurs Pokémon Brilliant Diamond et Pokémon Shining Pearl | Bande-annonce Pokémon Légendaire

Pokemon Brilliant Diamond et Shining Pearl sont-ils compatibles avec Pokemon Home ?

Pokemon Brilliant Diamond et Shining Pearl ne sont pas encore compatibles avec Home.

C’est un peu décevant car Go, Sword and Shield, Let’s Go, Evee !, Let’s Go, Pikachu et Bank prennent tous en charge l’application et les transferts. Cela aurait été bien de faire la même chose avec BD et SP dès le premier jour, mais la bonne nouvelle est que cela arrivera dans le futur.

Pokemon BD et SP fonctionneront-ils avec Home ?

Pokemon Brilliant Diamond et Shining Pearl fonctionneront avec Pokemon Home en 2022.

Nintendo n’a pas fourni de date exacte, mais cela se produira après la sortie de Legends Arceus le 28 janvier. En effet, l’application prendra en charge les deux jeux l’année prochaine.

Malheureusement, nous ne savons pas si Legends Arceus sera compatible avec l’application dès le premier jour. Si le support du premier jour est disponible, il est possible que la mise à jour soit publiée le 28 janvier pour BD et SP.

Nous mettrons à jour cet article lorsque plus de nouvelles seront données.

Comment télécharger

Vous pouvez télécharger l’application Home sur mobile pour iOS ou Android, ou vous pouvez la télécharger pour la Nintendo Switch depuis l’eShop. C’est gratuit, peu importe d’où vous l’obtenez.

Comme mentionné précédemment, il est compatible avec Go, Sword and Shield, Let’s Go, Evee !, Let’s Go, Pikachu et Bank. Si vous possédez l’un de ces jeux, vous devez absolument installer l’application afin de pouvoir les transférer.

Cela vous aidera à remplir complètement l’intégralité du Pokedex à temps pour l’arrivée du support BD et SP.

