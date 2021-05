Quand Pose se déroule-t-il alors que la saison 3 commence aux États-Unis? ⋆ 10z viral

Pose la saison 3 est la dernière de la série (Photo: FX)

Pose saison 3 est la prochaine série finale du célèbre drame FX et les fans se préparent à dire au revoir.

Il a été confirmé en mars que le nouveau chapitre marquerait la fin du drame révolutionnaire de salle de bal, le coproducteur Steven Canals annonçant récemment qu’il était toujours prévu de se terminer avec le troisième opus.

À en juger par la bande-annonce du premier regard, les nouveaux épisodes vont emmener les téléspectateurs dans des montagnes russes émotionnelles, avec un mariage potentiel mélangé aux soucis de santé croissants de Billy Porter’s Pray Tell.

Vous voulez savoir quand la troisième saison se déroule? Eh bien, ne cherchez pas plus loin car nous avons tout ce que vous devez savoir.

Quand Pose est-il fixé au début de la saison 3 aux États-Unis

Pose raconte les histoires de la culture du drag ball de la communauté LGBTQ + de New York et de la communauté noire et latino non conforme au genre.

Il a été créé en 2018 et a été acclamé par la critique et sa deuxième saison a été diffusée en 2019.

La première saison de Pose se déroule en 1987-1988 et examine les différences dans la culture de la salle de bal et la montée des yuppies.

Le deuxième chapitre commence en 1990, avec plus de personnages séropositifs ou vivant avec le sida.

Certains sont devenus des militants du sida et tout le monde assiste maintenant fréquemment à des collectes de fonds, à des funérailles et à des services commémoratifs pour leurs nombreux amis et amants de la communauté.

Le drame a commencé à la fin des années 1980 (Photo: FX)

Ailleurs, certains aspects des styles de danse de salon commencent à devenir courants et les membres de la communauté trouvent de nouvelles opportunités en tant que danseurs et professeurs de danse.

La dernière saison de Pose se déroulera en 1994, et la salle de bal ressemble à un lointain souvenir pour Blanca (Mj Rodriguez) qui a du mal à trouver un équilibre entre être mère et être partenaire de son nouvel amour, et son dernier rôle en tant qu’assistante infirmière.

Pendant ce temps, Pray Tell est confronté à des problèmes de santé inattendus, car le sida devient la principale cause de décès des Américains âgés de 25 à 44 ans; tandis que dans les boules, l’émergence d’une nouvelle maison vicieuse oblige les membres de la House of Evangelista à faire face à leur héritage.

Vous avez une histoire de showbiz?

