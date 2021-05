Quand puis-je regarder la réunion des amis sur HBO Max? (Mise à jour: 27 mai)

Mise à jour: 13 mai 2021 – Nous avons mis à jour cet article pour montrer que la réunion d’amis tombera enfin sur HBO Max le 27 mai. Nous avons également plus d’informations sur qui apparaîtra sur la réunion spéciale en plus des principaux membres de la distribution.

Les amis ont changé le monde de la sitcom pour toujours quand il a fait ses débuts en 1994. Lorsque l’émission a terminé ses 10 saisons en 2004, c’était déjà l’une des séries télévisées les plus populaires de tous les temps, influençant de nombreuses émissions comiques qui ont suivi. Maintenant, après 17 ans, Ross, Rachel et les autres peuvent enfin être réunis sur HBO Max. Oui, nous parlons d’une réunion d’amis.

Alors, quand pouvons-nous regarder ce spectacle de retrouvailles tant attendu? En outre, sera-ce un épisode réel avec les acteurs jouant à nouveau leurs personnages? Continuez à lire pour le découvrir!

Qu’est-ce que Friends, au fait?

Au cas où vous auriez vécu sous un rocher au cours des 30 dernières années, Friends était une sitcom qui a fait ses débuts sur NBC en 1994. Le principe était simple. Il était centré sur six jeunes adultes qui traînaient dans le même immeuble d’appartements à New York, ou dans leur café préféré, Central Perk. Au cours des 10 saisons de la série, nous avons vu comment ce groupe d’amis grandit, change et noue des relations amoureuses.

L’émission mettait en vedette Jennifer Aniston dans le rôle de l’ancienne fille riche Rachel Green et David Schwimmer dans le rôle de son petit ami paléontologue, Ross Geller. Courteney Cox a joué la sœur de Ross, la chef professionnelle Monica Geller, tandis que Mathew Perry a joué Chandler Bing, un «transponster». Les deux sont finalement tombés amoureux, se sont mariés et ont adopté des jumeaux. Lisa Kudrow a joué Phoebe Buffay, une musicienne amateur charmante et bizarre. Enfin, Matt LeBlanc a endossé le rôle de Joey Tribbiani – un personnage quelque peu farfelu qui était un acteur en difficulté.

La série a été un succès d’audience instantané pour NBC et le resta pendant toutes ses 10 saisons. Il a atteint son record absolu au cours de la deuxième saison, lorsqu’il a diffusé un épisode juste après le Super Bowl XXX, attirant 52,9 millions de téléspectateurs. Le dernier épisode de la série est arrivé en deuxième position avec 52,5 millions de téléspectateurs.

L’émission a également été un énorme succès dans les rediffusions, via la syndication, les réseaux de télévision par câble et les services de streaming. Après avoir été disponible pendant plusieurs années sur Netflix, Friends a contribué au lancement du service de streaming HBO Max en mai 2020.

Qu’est-ce que la réunion des amis sur HBO Max?

En février 2020, Warner Media a annoncé que HBO Max deviendrait la nouvelle maison de streaming pour Friends. Mieux encore, le service abandonnerait également une spéciale de retrouvailles tant attendue avec la distribution. Ce serait la première fois que les six membres de la distribution de la série seraient filmés ensemble depuis la fin de la série originale. Le plan est de filmer la majorité de la spéciale à l’étape 24 aux studios Warner Bros à Burbank, en Californie, où la série originale a été tournée. Il est possible que les décors et accessoires réels du spectacle soient impliqués. En plus de la distribution principale, les créateurs de l’émission Kevin Bright, Marta Kauffman et David Crane feront partie de la spéciale.

Un rapport de Deadline affirme que chaque membre de la distribution sera payé entre 3 et 4 millions de dollars pour sa participation à la réunion. Bon travail les amis!

Cette spéciale va-t-elle être un épisode réel de Friends?

Malheureusement non. Contrairement à d’autres réunions ponctuelles récentes d’émissions de télévision populaires telles que Parks and Recreation et 30 Rock, les membres de la distribution ne reprendront pas leurs rôles d’amis. Les acteurs et les créateurs de la série seront simplement au même endroit, parlant de leurs expériences précédentes dans la série.

Quand la réunion des amis aura-t-elle lieu sur HBO Max?

À l’origine, le plan était de filmer le spécial retrouvailles à la mi-mars 2020. Il était censé faire ses débuts parallèlement au lancement de HBO Max lui-même en mai 2020. Malheureusement, l’épidémie de coronavirus a arrêté toutes les productions télévisées à ce moment-là.

À la mi-avril 2021, il a été confirmé que les membres de la distribution avaient terminé le tournage de la spéciale retrouvailles, via un post sur la page Twitter officielle des Amis. HBO Max abandonnera enfin le spécial sur la réunion des amis Jeudi 27 mai.

Qui apparaîtra également sur la spéciale?

Outre le casting principal, HBO Max a révélé que la spéciale de réunion mettra en vedette des apparitions de nombreuses autres célébrités. Ils comprendront plusieurs stars invitées de Friends comme Elliott Gould, Christina Pickles, Tom Selleck, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon, Larry Hankin, Thomas Lennon et, oui, James Michael Tyler (qui a joué Gunther, le propriétaire de Central Perk depuis longtemps) . D’autres fans célèbres de Friends apparaîtront également dans l’émission, notamment David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Kit Harington, Mindy Kaling et Malala Yousafzai.

C’est tout ce que nous savons actuellement sur la réunion des amis sur HBO Max. Nous mettrons à jour cet article lorsque des informations plus concrètes seront disponibles.

