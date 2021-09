Quand regarder la vitrine PlayStation de septembre | GameSpot News – Mises à jour de GS News

Dans cette vidéo, Persia parle des annonces majeures de 3 vitrines à venir ainsi que du dernier patch de Destiny 2.

PlayStation a annoncé l’événement PlayStation Showcase pour le 9 septembre qui révélera des mises à jour sur les jeux à venir qui dureront environ 40 minutes et commenceront à 13 h 00 PT / 16 h 00 HE. Horizon Forbidden West, God of War: Ragnarok, Final Fantasy XVI et bien d’autres font partie des jeux dont nous pourrions peut-être en voir plus.

THQ Nordic organisera un événement de vitrine numérique le 17 septembre à 12 h 00 PT / 15 h 00 HE dirigé par le producteur exécutif des Game Awards Geoff Keighley et présentera six nouvelles annonces de jeux – y compris une allumette concernant le retour d’une “franchise légendaire ” que ” les fans attendent depuis des décennies pour mettre la main dessus “.

Minecraft Live, reviendra en 2021 à travers une vitrine numérique prévue le 16 octobre. L’événement Minecraft Live célébrera “tout ce qui est en bloc”, promettant un “livestream épique” auquel les fans pourront se connecter.

Persia parle également de la révélation par Bungie des notes de mise à jour pour la mise à jour 3.3.0.1 de Destiny 2, qui est la première mise à jour après le lancement de Season of the Lost et mettra en œuvre un chat vocal multiplateforme, des correctifs, etc.

