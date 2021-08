Quand remontent les horloges ? L’heure d’été britannique se termine bientôt ⋆ 10z viral

Les Britanniques attendent avec impatience cette heure supplémentaire au lit (Photo: .)

Bien que cela se produise chaque année, beaucoup d’entre nous sont encore pris au dépourvu par le changement d’horloge.

L’heure de votre smartphone et de votre ordinateur portable changera automatiquement, mais vous devrez régler manuellement l’heure de votre four, de votre voiture et de vos horloges murales.

Nous utilisons actuellement l’heure d’été britannique (BST) – ce qui signifie que le prochain changement fera reculer les horloges, nous déplaçant vers l’heure de Greenwich (GMT).

Mais quand ce changement arrivera-t-il ?

Voici tout ce que vous devez savoir pour dormir tranquille.

Quand les horloges reculent-elles en 2021 ?

Les horloges remontent à Halloween cette année – le dimanche 31 octobre.

Vous aurez une heure supplémentaire au lit à Halloween (Photo : .)

Heureusement, cela signifie que nous aurons la chance d’avoir une heure supplémentaire au lit, plutôt que de perdre le sommeil.

À partir de là, nous serons officiellement de retour à l’heure d’été (DST) – plutôt qu’à l’heure d’été britannique (BST).

Cela signifie également que les nuits commenceront à s’assombrir plus rapidement, se cumulant à la nuit la plus longue de l’année : le mardi 21 décembre pour 2021.

Quand les horloges avanceront-elles le printemps prochain ?

Au printemps 2022, les horloges « avanceront » d’une heure.

Cela signifie que nous allons perdre une heure au lit, mais nous commencerons à remarquer des nuits plus légères.

Le changement aura lieu le dimanche 27 mars et nous serons désormais officiellement sur BST.



