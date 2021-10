Quand rien ne va : les records les plus embarrassants de la NBA

L’histoire de la NBA est faite de moments légendaires, de performances prodigieuses, de records battus et de dépassements de limites. C’est l’essence des grandes compétitions sportives et aussi, bien sûr, de la meilleure ligue de basket au monde. Mais même les meilleurs scribes bave, il y a aussi le revers de la médaille : les nuits noires, les performances désastreuses, les chiffres qui rougissent. Ce sont, tels que collectés par Basketball Forever, certains des records les plus horribles que la NBA ait vécus dans une histoire qui a déjà atteint 75 ans…

LES COUPS LES PLUS MANQUÉS DANS UN JEU : JOE FULKS, 42 ans. Fulks a joué dans les Philadelphia Warriors entre 1946 et 1954. Il a été double all-star et champion en 1947, toujours à l’époque de la BAA, la préhistoire de la NBA. Il était une machine à marquer, un joueur qui marquait en moyenne plus de 20 points par nuit à des moments où, sans chronomètre des tirs, les équipes avaient du mal à atteindre 70 points. Il a battu le record du plus grand nombre de points dans un match à quatre reprises, la première avec 37 et la dernière avec 63. Mais cela avait un prix : lors de la saison 1947-48, il avait une statistique de 13/55 en tirs sur le terrain. 42 échecs totaux qui sont le pire chiffre de l’histoire dans un jeu (leurs Warriors ont balayé les Steamrollers de Providence).

LES COUPS LES PLUS MANQUÉS SANS MARQUER PERSONNE DANS UN MATCH : Tim Hardaway Sr, 17 ans. Le père de Tim Hardaway Jr, l’attaquant qui joue pour les Mavericks avec Luka Doncic, était un excellent meneur, un quintuple étoile et le père d’un crossover mortel, celui surnommé UTEP-Two Step. Mais lors de la saison 1991-92, avec les Golden State Warriors, il a connu une nuit de tir historiquement horrible : 0/17. C’était le 27 décembre 1991, sur le court des Wolves, et il le prenait avec humour, du moins : « Je vais encadrer les statistiques, j’ai déjà un record en NBA. »

LA PLUPART DES TRIPLES ÉCHECS DANS UN MATCH : DAMON STOUDAMIRE ET JAMES HARDEN, 16 ans. James Harden tire et tire. Marquer beaucoup, beaucoup. Mais parfois, il échoue aussi beaucoup … et continue de tirer. Le record du plus grand nombre de tirs manqués à trois dans un match est de 16. Et Harden a atteint cette marque six fois. Cela inclut un 1/17 contre le Magic d’Orlando dans un match dans lequel il a terminé avec 38 points, 9 rebonds et 12 passes décisives. Un seul autre joueur a égalé ce nombre de ratés : Damon Stoudamire, le meneur qui en a raté 16 en 2005, lorsque les équipes, il faut le rappeler, ont à peine tiré autant de 3 points au total dans les matchs.

LES TRIPLES LES PLUS ÉCHECS SANS MARQUER PERSONNE DANS UN JEU : BROOK LOPEZ, 12 : En novembre 2018, un Bucks-Suns a été joué, le même duel que nous avons eu lors des dernières finales NBA. Dans ceux du Wisconsin il y avait déjà Brook Lopez, qui a passé une horrible nuit à partir du triple : 0/12. Et ses Bucks ont perdu par deux.

LES LANCEMENTS FRANCS LES PLUS MANQUÉS DANS UN MATCH : ANDRE DRUMMOND, 23 ans. Le pivot est nettement moins en NBA. Alourdi par son manque d’intensité, le manque d’efficacité réelle que ses chiffres contribuent et l’évolution du jeu contrairement à l’importance des joueurs de ses caractéristiques, Drummond est passé d’être une star et de signer un quinquennat, 130 extension d’un million de dollars à l’errance avec des contrats minimes : Lakers, Sixers… le 20 janvier 2016, il a battu le record de lancers francs manqués dans un match, 23 au total. La note précédente était à 22 (Wilt Chamberlain, 1967). Il a jeté 36 en tout, une épreuve. Huit jours plus tard, oui, il a été choisi all star pour la première fois. Le hack-a-Drummond des Rockets a produit un horrible 13/36… mais les Pistons ont gagné la partie.

LES LANCEMENTS FRANCS LES PLUS MANQUÉS SANS MARQUER PERSONNE DANS UN MATCH : SHAQUILLE O’NEAL, 11 : Lors de la saison 2000-01, Shaq a réussi onze lancers francs sans en marquer un seul dans le même match (8 décembre, avec les Lakers et contre les Sonics). Il faut se rappeler qu’il a dit que ses problèmes de la ligne du personnel étaient « la manière de Dieu de lui rappeler que personne n’est parfait. » Il a terminé, oui, avec 26 points, 17 rebonds et 5 passes décisives.

LA PLUPART DES COUP FRANCS SUIVANTS MANQUÉS DANS UN MATCH : CHRIS DUDLEY, 13 ans. Il est curieux que Dudley apparaisse derrière Shaq car l’image que le pivot a laissée à la postérité était le dunk que les Lakers lui ont fait et qui est considéré comme l’un des plus irrespectueux depuis qu’il a poussé Dudley avec son corps et ses mains après avoir enfoncé le ballon dans le cerceau. Au cours de la saison 1989-90, le 14 avril, Dudley lui-même a raté 13 lancers francs d’affilée dans le même match.

LE PIRE POURCENTAGE DE LANCEMENT FRANC D’UNE ÉQUIPE DANS UN MATCH : PISTONS DE DETROIT, 18 %. Une équipe NBA peut-elle marquer seulement 18% de ses lancers francs ? Oui il peut. Les Pistons l’ont fait le 17 mars 2017, lors d’un duel avec les Pélicans. Drummonde est resté au 1/10 et a été expulsé. Et son équipe dans l’ensemble n’a pas dépassé un incroyable 3/17.

MOINS DE POINTS ET LE PIRE POURCENTAGE DANS UN JEU DEPUIS QU’IL Y A UNE LIGNE DE TROIS POINTS : CHICAGO BULLS, 49 ET 23,4%. Au cours de la saison 1979-80, la NBA a introduit la ligne des trois. Depuis lors, rien n’a été vu aussi horrible que le match que les Chicago Bulls ont signé lors de la saison 1998-99, qui pour rien était le premier sans Michael Jordan. Les Bulls ont marqué 49 points dans une défaite de 33 points contre le Heat. Et ils sont restés à 23,4% en tirs : 18/77 au total, 0/9 en triple. En 2002, les Spurs ont signé un nombre identique de 23,4% contre les Raptors, mais au moins dans leur cas, ils ont atteint 74 points (ils ont perdu en prolongation).

LE PIRE POURCENTAGE DE TIR JAMAIS JAMAIS: JOHN MAHNKEN, 27,2%. Dans sa carrière, John Mahnken (1946-1953) a tiré 3 337 coups et n’en a réalisé que 27%. En triple, la pire note est Charles Barkley : 26,6 %. Personne d’autre n’en a lancé au moins 2 000 et n’a fait moins de 30 %. Aux lancers francs, enfin, celui qui entre désormais au Hall of Fame remporte le gâteau : le très coriace Ben Wallace, qui issu de la ligne du personnel n’a pas dépassé 41,4 % sur l’ensemble de sa carrière. Il n’a jamais signé 50% en une saison, mais s’il en restait une à 30%.

MOINS DE PANIERS PAR UNE ÉQUIPE DANS UN JEU : ORLANDO MAGIC, 16. En janvier 2012, face aux Celtics, le Magic s’inclinait 87-56. Ils n’ont pu marquer que 16 paniers : 16/65 au total. Ce n’était pas du tout près de la perte la plus importante de la NBA. C’est le Miami Heat, qui a perdu 68 points (148-80) contre les Cavaliers lors de la saison 1991-92. Huit joueurs des Cavs ont marqué à deux chiffres mais aucun n’a eu plus de 18 points.

LA COURSE LA PLUS COURTE DE LA NBA : JAMESON CURRY, 3,9 SECONDES. Au cours de la saison 2009-10, JamesOn Curry a signé un contrat de dix jours avec les Clippers. Sa seule fois sur la piste était le 25 janvier 2010, contre les Celtics. Dans la dernière ligne droite, le jeu étant résolu, il a joué un peu moins de quatre secondes. Il n’avait plus d’occasions en NBA. Numéro 51 au repêchage 2007, il a fini par être un globe-trotter qui a joué au basket en France, en Italie, au Venezuela…

PLUS DE MINUTES EN PISTE SANS MARQUER : JOEL ANTHONY, 28:46. Joel Anthony a eu une longue carrière NBA (en particulier avec le Miami Heat) en tant que centre de sauvegarde pour le sale boulot et quartier-maître. Avec ceux de la Floride, lors de la saison 2010-11, le Canadien a signé un match avec près de 29 minutes sur le terrain et rien dans les statistiques, pas de points, pas de rebonds, pas de passes décisives, pas de interceptions, ni de contres… Tony Snell était près de sept ans plus tard, mais il est tombé à moins de 21 secondes du tristement célèbre record d’Anthony.

TUER LE PLUS RAPIDE POUR LES FAUTES : BUBBA WELLS, 2:43. Lorsque les Mavs de Don Nelson ont affronté les intraitables Bulls lors de la saison 1997-98, l’entraîneur le plus victorieux de l’histoire avait un plan désespéré pour agacer le champion : pirater Rodman. Des fautes et encore des fautes à Dennis Rodman pour briser le rythme et la concentration de ces Steel Bulls. Pour cela, Nelson a utilisé un Bubba Wells qui n’a participé qu’à 39 matchs dans sa carrière et qui en 2 minutes et 43 secondes a utilisé ses six fautes personnelles contre Rodman.

PIRE ÉQUIPE EN SAISON RÉGULIÈRE : CHARLOTTE BOBCATS, 7-59. En une année de lock-out et seulement 66 matchs par franchise, les Bobcats ont signé un terrible 7-59. C’est le pire pourcentage de tous les temps, même si pour trouver le plus grand nombre de défaites, il faut aller aux 82 saisons de matchs : 9-73 les Sixers de 1973. L’équipe de Philadelphie partage également le record du plus grand nombre de défaites consécutives, 26, avec les cavaliers. Pour le premier, c’était lors de la saison 2013-14. Pour les Cavs, en 2010-11, le premier après l’évasion de LeBron James au Miami Heat.